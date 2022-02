Alex Tienda es un generador de contenido que a lo largo de los años ha logrado ganarse el cariño de millones de usuarios que lo siguen en sus cuentas oficiales de YouTube , Instagram o Twitter . Generalmente el ciudadano de nacionalidad mexicana y que actualmente tiene 35 años, graba las experiencias que vive en cada rincón del mundo; sin embargo, durante esta semana los ojos del mundo han recaído sobre él tras el conflicto entre Ucrania y Rusia .

El influencer está Ucrania, país está manteniendo un grave enfrentamiento con la armada rusa liderada por Vladimir Putin. En ese sentido, Tienda no desaprovechó la ocasión e inició a compartir cada suceso que se registraba tras el ingreso de militares rusos y los misiles lanzados a cada ciudad.

El youtuber de 35 años registró el preciso momento en que Rusia inició con el lanzamiento de misiles a ciudades importante de Ucrania como Kiev. Fuente: Alex Tienda, Instagram.

Con casi cuatro millones de seguidores en su canal oficial de YouTube y cerca de llegar a los dos millones de usuarios en Instagram, el piloto de profesión se volvió viral en todas las redes sociales tras brindar sus declaraciones a CNN en ser uno de los tantos latinos que se encuentran en la zona afectada en las últimas horas.

Alex Tienda siempre ha dicho que no es corresponsal de guerra, sino un youtuber mexicano que le gusta la historia y la adrenalina. El creador de contenidos está en Ucrania, un país que está en la mira del mundo por los conflictos que vive y donde el mexicano está viviendo una situación de peligro.

ALEX TIENDA Y SU ENTREVISTA CON CNN

Antes de partir a la zona que posiblemente será atacada por militares rusos, Alex Tienda ofreció una entrevista a la cadena internacional de CNN y contó cómo está actuando la ciudadanía ucraniana ante estos hechos que quedarán impregnados en la historia.

“Las tiendas están funcionando de manera, lo más normal que te puedas imaginar, restaurantes, la gente sale a comer (...) parece cualquier ciudad”, comentó el youtuber, aunque señaló que muchas de las personas con las que ha conversado sí tienen miedo, son pro-Ucrania y no quieren pertenecer a Rusia.

ALEX TIENDA RELATÓ SU TRAVESÍA EN AFGANISTÁN Y LOS TALIBANES

Por otra parte, Alex Tienda ya vivió otra gran aventura de máxima adrenalina cuando visitó Afganistán y tuvo que lidiar con los talibanes, grupo que es temido por la sociedad de aquel país. Mira los momentos que tuvo que pasar el youtuber mexicano.

“No me podría comparar con un corresponsal de guerra a pesar de que en unas cosas si me he expuesto, con la diferencia que no estoy al momento de la guerra. Un youtuber no es un reportero, pero los contenidos que he decidido hacer son tipo documentales sobre lugares con crisis política, de guerra y que tienen algo interesante que la gente deba de conocer para entender mejor el mundo en que vivimos”, señaló durante una entrevista con Publimetro tras regresar de Afganistán.

El pasado 19 de febrero escribió: “Hace 3 días salí de mi casa y a pesar de que para este momento... Según el itinerario original ya debería de estar en Kiev, la capital de Ucrania... Desafortunadamente la situación del conflicto entre Ucrania, Rusia y la OTAN, han provocado que varias aerolíneas cancelen sus vuelos desde y hacia Ucrania... La mala noticia... Que mi vuelo para salir del país sí fue cancelado”.

Tras meses de planeación, trámites e incertidumbre, el documentalista comenzó su travesía por Afganistán en mayo de este año, convirtiéndose así en uno de los últimos turistas y creadores de contenido en filmar su viaje en este país.