Un nuevo artista surgió en Argentina. Esta es la historia de Mauro, un joven que trabajaba como repartidor en Mendoza, pero luego se mudó a Buenos Aires en 2020 para seguir su sueño de ser cantante.

Ahora, recientemente lanzó un tema inspirado en una compañía de delivery, el cual le gustó tanto a la empresa en cuestión que ahora le cumplirán el sueño de viajar al Mundial de Qatar.

“Fue una sensación de locura, No sabía si me estaban haciendo un chiste. No lo podía creer, todavía estoy shockeado. Hasta que no me suba al avión no lo voy a poder creer”, expresó para TN el joven que volará el siguiente domingo a Doha.

Todo empezó el pasado 9 de noviembre, cuando la empresa de delivery, Pedidos Ya, publicó un tuit contando, irónicamente, los pedidos que hace la gente durante el mundial. “Los hinchas piden de todo. Piden pasión, piden milagros, piden picada y birras. Contanos cuál es tu pedido”, decía la publicación.

Ese tuit fue respondido por Santin Lotty, nombre artístico de Mauro. “#MiPedidoEs hacer un tema del Mundial”, fue el mensaje de Santin, el cual estuvo acompañado de un emoji sonriente.

#MiPedidoEs hacer un tema del mundial 😅 — lottyboy (@santin_lotty) November 9, 2022

La respuesta de la compañía no tardó en llegar: “#MiPedidoEs que hagas una canción con todos los pedidos”. Desde ese momento, Santin puso en marcha su canción mundialista. Dos días después, el joven de 26 años volvió a responder el post, pero esta vez citando el tema que había hecho.

La réplica por parte de la empresa fue inmediata: “¡Increíble! #MiPedidoEs que la canten en Qatar”. Luego Santin hizo una broma: “#MiPedidoEs que me lleven”.

Luego de cuatro días del intercambio de respuestas entre Mauro y la compañía, el joven fue convocado para participar del programa “Nadie dice Nada”, con el objetivo de darle una sorpresa que jamás imaginó.

“Estamos encantados todos con lo que hizo Lotty. Siempre tuvimos el sueño de hacer una canción para el Mundial y felizmente él nos cumplió nuestro pedido, así que sería justo cumplir con su pedido. Lotty, te vas a ir a Qatar”, fue el audio que envió al programa la empresa de delivery.

El inesperado anuncio emocionó a la promesa de artista. “No lo podía creer, todavía estoy shockeado”, dijo el joven. “Me dieron tres entradas, una entrada para cada partido de la Selección. Después tienen un plan de marketing armado para hacer cosas en Qatar”, agregó.

Respecto a su futuro en la industria musical, señaló que irá por más. “Quiero seguir creciendo con la música y quiero ayudar a la gente del interior, que es la que más le cuesta”, sostuvo.

A continuación, te dejamos la canción completa de Santin Lotty en YouTube, el cual ya acumula más de 35 mil vistas.