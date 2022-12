Desde la victoria de la Selección de Argentina frente a Australia en los octavos de final, una abuela llamada Cristina se ha vuelto viral en las redes sociales debido a su festejo con un grupo de amigos en las calles del barrio porteño de Liniers.

De acuerdo con el canal de noticias TN, “La abuela”, como se la conoce, tiene 76 años, es hincha de Boca y no tiene nietos, solo sobrinos por parte de su hermana.

Sobre su apodo, aclaró que no le disgusta que le digan abuela y que el nombre sale por el color de su pelo. “No me molesta que me digan abuela, en todos lados me dicen así, porque desde la pandemia que no me tiño más”, expresó.

Según informa El Día, en honor a la tierna Cristina, se ha llevado el cántico de “Abuela Lalalala” a los festejos de todo el país sudamericano, trasladándose a distintos lugares donde está presente la hinchada argentina.

Ahora, tras la reciente victoria por 3-0 del conjunto albiceleste frente a Croacia, los fanáticos se emocionaron al notar que la esquina del “festejo de la abuela”, en la intersección de las calles Caaguazú y Andalgalá, aparece en Google Maps como sede de aliento mundialista.

“Quiero agradecer a ‘Los Pibes de Villa Luro’ (el grupo de amigos), yo soy la Abuela Lalalalala”, dice orgullosa Cristina en un video de TikTok. Luego, arengada por los jóvenes, grita: “Vamos Argentina el domingo, carajo, vamos”.

A raíz de la fama de Cristina, las “abuelas” se han vuelto protagonistas en los festejos y muchas de ellas fueron ovacionadas al acercarse a celebrar entre las multitudes los triunfos del seleccionado argentino.

El músico Iván Noble usó su cuenta de Twitter para opinar eufórico sobre los vídeos de abuelas que circulan en redes sociales. “Me vuelvo loco, ya hay Franquicias de Abuelas Lalalalalaaa”, dijo al respecto.