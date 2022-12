Una abuela del Reino Unido, cuyo nombre es Caroline Duddridge, está siendo tildada de “tacaña” por cobrar a los doce miembros de su familia, incluidos los niños, por la comida de la cena de Navidad.

La mujer de 63 años reveló que cobra a los adultos entre 10 y 15 libras dependiendo de sus ingresos, mientras que a sus nietos les cobra en función de su edad: un niño de 12 años y tres pequeños de 9 pagan 5 libras cada uno, y dos de tres años tienen que aportar 2.50 libras.

Aunque algunas personas le han dicho que está siendo injusta con su plan de pago, la abuela de Cardiff sigue creyendo que es una “buena idea” y no piensa cambiar a corto plazo, ya que este método le permite recaudar cerca de 200 euros para la cena.

“Hay algunos por ahí que piensan que soy un poco Scrooge, pero mis amigos piensan que es una buena idea. Espero que la gente no piense que es algo terrible y piense ‘hmm, es una buena idea’”, explicó para BBC Radio 5 Live. “Es muy justo. No pretendo lucrarme, lo hago para que me ayuden con los gastos”, sostuvo.

Según recoge 20 minutos, la idea de Caroline surgió en 2015 cuando falleció su marido, ya que la pérdida de ingresos que supuso su muerte le impidió organizar un digno banquete navideño sin la ayuda de su familia.

La abuela admitió que al principio hubo “algunos lamentos y quejas” de sus hijos, pero el plan de pago se convirtió en parte de su rutina navideña.

Asimismo, Caroline aseguró que pagar la cena significa que su familia no lleve platos, lo que ayuda a comprar exactamente lo que necesita, y así permite ahorrar en comida desperdiciada.

“Al menos así tengo un poco de autonomía sobre lo que puedo comprar. Así no desperdicio comida, que es otra cosa importante”, comentó.

Por su parte, Caroline reveló que fija como fecha límite de pago el 1 de diciembre para cada uno de los miembros de su familia, ya que así se asegura de tener tiempo suficiente para hacer las compras navideñas.

Además, dado que todos aportan económicamente en la cena, también tienen voz y voto en el menú, que suele incluir vino, refrescos, comida, pudin, galletas navideñas y una selección de frutos secos y queso.

Finalmente, a pesar de las críticas que recibe por cobrar la cena navideña, la abuela expresó que no tiene inconvenientes: “Sé que algunas madres se sienten culpables si no lo hacen todo y ofrecen una comida enorme sin que nadie pague, pero yo soy práctica”.