El desgarrador testimonio de una joven mujer que ha contado, en primera persona, el esfuerzo personal y económico que realizó para cumplir su sueño de ser madre, pero no todo salió como esperaba. Conoce su historia a continuación.

Alice Mann, nombre ficticio que le dio el medio Daily Mail para proteger su identidad, se arrepintió una vez que concretó su anhelo de ser madre, pues admitió vivir una verdadera pesadilla.

“Durante casi una década había soñado con esto, pensé, mirando la cuna con lágrimas cayendo por mi cara. Durante tanto tiempo, lo único que quería era ser madre, hacer que mi pareja fuera padre. Ahora mi sueño se había hecho realidad. Y era una pesadilla”, detalla Alice.

Después de que Alice terminara una relación seria cuando tenía 35 años, se preocupaba de no conocer a nadie más y no tener nunca sus propios hijos. “Hice todo lo posible para conseguirlo. A los 36 años, congelé mis óvulos; a los 40, todavía soltera, intenté concebir por mi cuenta con semen de donante”.

“Luego conocí a alguien cuando menos lo esperaba, y lo intentamos juntos, soportando la FIV, un embarazo natural y un aborto espontáneo antes de decidirme a buscar una donante de óvulos. Cuando, a los 44 años, en mi octavo ciclo de FIV, y el primero utilizando un óvulo de donante, por fin me quedé embarazada, y seguí estándolo, no me atrevía a creer en mi suerte”.

¿Quién es la mujer que gastó 100 mil dólares para ser madre y ahora se arrepiente? (Foto: Pixabay)

Luego de un parto ‘relativamente sencillo’, una cesárea planificada, debido a su edad y al tamaño de su bebé, ya tenía a su hijo en sus brazos. Pero algo pasó cuando pusieron lo pusieron en su pecho pues no sintió esa oleada de amor de la que tanto habla la gente, de acuerdo a la información de Clarin.

La madre se maravilló del milagro, pero después de unas semanas admitió que no estaba sintiendo asombro, sino más bien “resignación, resentimiento, horror y miseria”, según la historia reflejada en el Daily Mail.

Alice cree que gastó aproximadamente 100 mil dólares en sus esfuerzos por quedar embarazada . Sin embargo, se sintió atormentada por la culpa, especialmente debido a que sabía cuánto deseaban algunas personas ser madres.

Tiempo después, Alice se dio cuenta que no estaba sola en sus sentimientos, pues la psicóloga y especialista en crianza de los hijos, Catherine Hallissey, explicó: “Es difícil hablar sobre cuán común es esta reacción al choque cultural de la maternidad, ya que es tabú admitir que las cosas no son cómo pensaste que serían”.

“La vida que tenemos hoy es diferente de la que abandonamos. No es peor, como pensé que era en lo más profundo de mi miseria; no es mejor, como muchos te quieren hacer creer. Es simplemente diferente”, reflexionó Alice.