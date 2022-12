Una de las ganadoras del premio Gordo de la Lotería de Navidad 2022 en España es una peruana de nombre Perla, cuyo boleto, número 05490, está dotado con 400.000 euros al décimo, informó el diario El País.

La mujer estuvo presente en el Teatro Real de Madrid, salón donde se llevan a cabo los sorteos, cuando se anunció el número ganador. Los servicios médicos la sacaron del recinto para protegerla del acoso de la prensa.

Los hijos de Perla con el boleto ganador. | Foto: Reuters

Según informa Telemadrid.es, Perla es una mujer desempleada procedente del Perú que aseguró ser una camarera despedida de la cafetería del Palacio de la Moncloa después de trabajar durante 20 años.

“Nos retiraron a los trabajadores que llevábamos muchos años allí. Cuando entró el señor Sánchez, lamentablemente hubo problemas. Yo soy una de las trabajadoras de la cafetería de la Moncloa”, aseguró Perla a los medios de comunicación.

“Esto es obra de Dios. Dios es grande, sabe porqué hace las cosas”, dijo Perla tras un primer intento de comprobación del décimo.

Durante el momento en que se cantó el ganador, Perla estuvo acompañada por sus dos hijos, Josh y Michelle, que rompieron en llanto.

“Voy a comprar una casa y voy a poder darle estudios a mis hijos, que es lo que más quiero”, dijo la peruana entre lágrimas. “Otra parte será para la iglesia. Yo soy muy católica”, agregó.

La peruana Perla celebra con sus hijos ser ganadora del premio Gordo durante el sorteo de Navidad celebrado en el Teatro Real en Madrid, España. (EFE/ Javier Lizón). / Javier Lizon

La mujer enseñó a la prensa el décimo, que había comprado en Asturias, y que guardaba en una carpeta junto con otros 95 números más. “Cada vez que voy a algún lado compro lotería y tengo de Alicante, Valencia, Madrid…”, comentó la ganadora.

Actualmente, Perla vive en una casa alquilada en Madrid y su único ingreso es el subsidio por desempleo; pero dado que salió ganadora, su futuro pronto cambiará.

“Sabía que este año me iba a tocar, yo lo soñé... Me voy a quedar en Madrid, amo este país y no voy a regresar al Perú porque la situación está muy complicada”, señaló a la prensa.