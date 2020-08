Natalia Barulich es una modelo cubana-croata que saltó a la fama por protagonizar el video de la canción “Felices los 4” del artista colombiano Maluma. Luego de grabar esta producción, la bailarina profesional inició una relación con el reguetonero en el 2017, la cual llegó a su fin dos años después. Los últimos rumores hablan de que estaría saliendo con el futbolista brasileño Neymar.

¿Quién es Natalia Barulich?

Natalia nació en Los Ángeles, Estados Unidos, en 1992, pero tiene ascendencia croata y cubana. El ballet siempre ha sido una de sus grandes pasiones. Con solo cinco años, empezó a formarse como bailarina. Así llegó a estudiar en reconocidas instituciones como el Ballet Kirov en Washington D.C, el Ballet de San Francisco y el American Ballet Theatre. También actuó en obras de teatro.

Ya con 19 años, entendió que era el momento de probar suerte en el mundo del modelaje, sobresaliendo rápidamente no solo por su físico, sino también por su personalidad. No le corrió a los retos y así se convirtió en modelo de la firma Guess, además de ser portada de revistas como FHM, Esquire, Maxim y L’Officiel.

Carrera profesional

Además de posar para marcas de lencería y trajes de baño, Natalia Barulich ha aparecido en diferentes videos musicales. Su trabajo más importante fue su participación en el videoclip “Work Bitch” de Britney Spears, donde comparte una sensual escena con la “princesa del pop”. Pero si hay un performance que no olvidará es el que realizó en “Felices los 4” del colombiano Maluma. En el set del rodaje nació el amor entre los dos, quienes no tardaron en mostrar lo feliz que la pasaban durante sus vacaciones o giras mediante sus redes sociales. Para sorpresa de muchos, la modelo y el cantante terminarían su relación en octubre del 2019.

Otro talento que ha sabido explotar Barulich tienen que ver con la música, específicamente como DJ. Ella canta y hace mezclas pegajosas. Incluso se animó a formar hace cuatro años un dúo junto a su amiga la colombiana Esther Anaya. Eligieron el nombre de “Atmsphre”, presentándose en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa.

Si hay algo que queda claro es que la modelo siempre viaja por todo el mundo para realizar sesiones fotográficas para distintas marcas. Parte de sus experiencias las comparte en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi tres millones de seguidores.

La relación toxica con Maluma

Tras romper con Maluma, la modelo empezó a ser relacionada sentimentalmente con el brasileño Neymar. Los rumores indicaban que el futbolista le escribía incluso cuando ella seguía con el cantante colombiano. El tema de una supuesta infidelidad nunca fue confirmada, pero Maluma lo dejó entrever en algunas historias en Instagram.

Un año después, Natalia Barulich habló sobre su relación con el colombiano. En conversación con el periodista Danny Morel, la modelo detalló que “hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”.

“Era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando un mil por cien y estaba recibiendo un veinte. Algunos días obtenía más y eso hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, remarcó.

Los rumores de una relación con Neymar

Pero parece que a la modelo no le toma mucha importancia a los comentarios que señalan a Neymar como el causante de que terminara con el cantante colombiano, ya que en distintas publicaciones en Instagram ha mostrado que son muy buenos amigos. Sobre el supuesto affaire con el astro brasileño ella no ha comentado nada al respecto. Y nunca se reveló quién puso fin al romance, si Natalia o Maluma.

Es más, la modelo hace caso omiso a los dichos y se ha animado a compartir sesiones fotográficas con el futbolista para las revistas GQ Russia y Bazaar Vietnam, despertando los rumores otra vez sobre que ya serían novios.

¿Maluma le dedicó la canción “Hawái” a Natalia Barulich?

Miles de seguidores han señalado que el último sencillo del cantante colombiano Maluma, ”Hawái”, estaba dedicado a Barulich. Tanta ha sido la polémica alrededor de esta canción que describe la historia de una pareja que termina su relación, que en un video compartido por el futbolista argentino Ángel Di María, compañero de Neymar en el PSG, se puede ver como el brasileño entona parte de la canción a todo pulmón, luego de celebrar su pase a la final de la Champions League. El video ya se ha hecho viral en redes sociales. Y en medio de la polémica, se conoció que Maluma cerró su cuenta de Instagram.

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

La letra completa de Hawái:

Deja de mentirte

La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo

Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos

No te diré quién, pero llorando por mí te vieron

Por mí te vieron

Déjame decirte

Se ve que el te trata bien, que es todo un caballero

Pero eso no cambiará que yo llegué primero

Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na'

Miéntele a todos tus seguidore'

Dile que los tiempo' de ahora son mejore'

No creo que cuando te llame me ignores

Si después de mí ya no habrán más amores

Tú y yo fuimo’ uno

Lo hacíamo' en ayuna' antes del desayuno

Fumábamo' la hookah y te pasaba el humo

Y ahora en esta guerra no gana ninguno

Si me preguntas, nadie tiene culpa

A vece' los problemas a uno se le juntan

Déjame hablar, porfa, no me interrumpas

Si te hice algo malo, entonces discúlpame

La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel

Baby, pero no eres feliz con él

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea

Puede que no te haga falta na', aparentemente na'

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones

Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea como te va de bien, pero te haces mal

Porque el amor no se compra na'

Fotos y videos de Natalia Barulich como DJ, modelo y bailarina

