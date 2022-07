Existen canciones en Colombia que quedarán guardadas en la memoria del país para siempre. No solo por su composición, sino también por su carga cultural e historia, las cuales han ido pasando de generación en generación.

Uno de esos temas es “Adonay” del compositor barranquillero Julio Erazo, quien en un momento de desamor le dedicó sus letras a Adonay Ardila Urueña, quien falleció a la edad de 87 años el pasado jueves 14 de julio.

Esta es una pérdida sensible para los amantes de la cumbia colombiana debido al gran valor inspiracional que tiene uno de los sencillos más escuchados en la historia del país, el cual anima año tras año los diciembres de grandes y pequeños.

Lamentamos la muerte de Adonai Ardila Ureña, la tolimense que inspiró la canción de 'Adonay', compuesta por el maestro Julio Erazo y que luego inmortalizó la gran voz de Rodolfo Aicardi. pic.twitter.com/5ohIqdAEwg — Discos Fuentes (@DiscosFuentes) July 14, 2022

¿Cuál es la historia de la canción?

El trasfondo de la melodía interpretada por Rodolfo Aicardi y Los Hispanos, narra la historia de Erazo y Adonay, una pareja de jóvenes enamorados que fue separada por las conveniencias familiares y que fueron obligados a tener un amorío a distancia, lo cual dificultó rotundamente la unión.

Mediante un video difundido en redes sociales, el maestro Julio Erazo, quien falleció hace ya cinco meses, narró la historia que inspiró el exitoso tema.

“A mí me alojaban en un hotel del Banco (Magdalena) . Ahí yo andaba en un patiecito y vi que en el segundo piso de un edificio se asomó una muchacha, entonces yo la saludé y ella me devolvió el saludo, pero yo quedé picado”, contaba el compositor.

“Yo fui hasta allá, la saludé y le pregunté el nombre, entonces ella me dijo: ‘Yo me llamo Adonay’ y ahí le pregunté si sabía quién era yo. Ella me dijo que sí, que yo era el que venía a cantar, pero entonces, en una de esas épocas que llegué a saludar a Adonay, me habían dicho que se había ido a vivir a Risaralda con los papás”, añadió.

En distintas entrevistas a diversos medios, Erazo resaltaba que cuando él volvió al municipio del Banco encontró a Adonay, pero la había encontrado casada con un joven de Pereira.

“Cuando esa vaina pasó me dio a mí una cuestión, pero bueno. Total a mí me dio mucho dolor esa vaina porque lo que te digo, yo vivía enamorado de Adonay. Yo la visité y ella me dijo: ‘Ya me casé’. Entonces yo le dije: ‘¡hombe! cómo va hacer esa vaina, me mataste”, puntualizó.

¿Qué decía Adonay respecto a la historia?

Nohemy Quijano, una de las hijas de Adonay, manifestó en una entrevista para el periodico Q’ hubo de Ibagué, que a su mamá no le gustaba hablar de esa historia, pero que sí llegó a revelar algunas cosas.

“Ella tuvo un novio que mis abuelos no querían, ellos siempre le prohibieron esa relación. Él le pidió a mi abuelo que los dejara casar y dijo que no. Además, lo humilló porque no era una persona ilustrada, era costeño y no era de tez blanca”, contó.

“Con esta negativa, él viajó a Bogotá para iniciar estudios universitarios, pero antes le pidió que lo esperara hasta que terminara su carrera y ella accedió. Siempre estuvieron en contacto a través de poemas, detalles y cartas de amor (...). Mi mamá vivía muy aburrida porque mis abuelitos eran muy cansones, entonces conoció a mi papá (Leonardo Quijano). Él le propuso matrimonio y ella se casó bajo presión. Pasados algunos años, el enamorado regresó y se encontró con la triste realidad”, aseguró Quijano.