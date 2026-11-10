El nombre de Enrique Shaw volvió a cobrar protagonismo durante la visita del papa León XIV a Argentina. En un encuentro con representantes del mundo empresarial y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), el pontífice recordó al dirigente como un ejemplo de cómo llevar los principios cristianos al ámbito de los negocios. Su historia no solo está relacionada con la fundación de importantes instituciones, sino también con una forma de liderazgo que puso a las personas por encima de los intereses económicos. El Vaticano ya reconoció un milagro atribuido a su intercesión, por lo que su beatificación se encuentra encaminada.

¿Quién fue Enrique Shaw, el empresario que destacó León XIV?

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, en una familia argentina. Cuando tenía apenas dos meses, sus padres regresaron a Buenos Aires, donde transcurrió la mayor parte de su vida. Fue oficial de la Armada, empresario, esposo de Cecilia Bunge y padre de nueve hijos. Su trayectoria resulta particular porque, aunque nunca fue sacerdote ni religioso, desarrolló su compromiso con la fe católica en el mundo familiar, social y empresarial.

A los 16 años ingresó a la Armada Argentina y permaneció alrededor de 11 años en la institución. Sin embargo, decidió dejar la carrera militar para incorporarse a la empresa familiar, Cristalerías Rigolleau. La decisión estuvo relacionada con una inquietud personal: quería contribuir a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Un sacerdote con quien conversó durante una estadía en Estados Unidos lo animó a desarrollar esa misión desde el ámbito empresarial, en lugar de abandonar ese espacio para convertirse en obrero.

La particular manera en que dirigía su empresa

Como directivo de Cristalerías Rigolleau, ubicada en Berazategui, provincia de Buenos Aires, Shaw impulsó una relación más cercana con los empleados. Consideraba que una compañía no podía funcionar únicamente como una estructura destinada a producir y generar ganancias. Para él, también debía ser una comunidad humana en la que cada integrante tuviera posibilidades de desarrollarse y trabajar en condiciones dignas.

Su pensamiento se reflejó en decisiones concretas: defendió la estabilidad laboral, promovió beneficios para los empleados y se preocupó por las necesidades de sus familias. También impulsó el salario familiar, una propuesta que contemplaba la situación del hogar y no solamente el puesto que ocupaba cada trabajador. Su conocida frase «Ser patrón no es un privilegio, es una función» resumía la responsabilidad que, a su juicio, debía asumir cualquier persona que dirigiera una empresa.

Fundó ACDE y contribuyó a crear la Universidad Católica Argentina

En 1952, Shaw fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), organización que buscaba promover una dirigencia comprometida con la ética y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Desde esa institución defendió que la actividad económica debía contribuir al bien común y que los empresarios tenían una responsabilidad que iba más allá de alcanzar resultados financieros.

También participó en la fundación de la Universidad Católica Argentina y formó parte de su primer Consejo de Administración. Por eso, el recuerdo de León XIV durante su visita a esa casa de estudios tuvo un significado especial. El pontífice destacó que Shaw entendió la industria como una comunidad de personas llamadas a crecer juntas y no como un simple engranaje productivo o un medio para acumular capital.

La enfermedad y la conmovedora reacción de sus trabajadores

En 1957, Shaw fue diagnosticado con un tumor maligno. A pesar de su enfermedad, continuó atendiendo sus responsabilidades familiares, empresariales y religiosas. Su estado de salud empeoró en 1962 y necesitó transfusiones de sangre. En ese momento, los trabajadores de Cristalerías Rigolleau respondieron de manera espontánea y numerosos obreros se ofrecieron para donar sangre, en una muestra del vínculo que habían construido con él.

El empresario quedó profundamente conmovido por aquel gesto y pronunció una frase que se convirtió en uno de los episodios más recordados de su vida: «Ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera». Murió el 27 de agosto de 1962, a los 41 años. La historia de las donaciones quedó como símbolo de una relación que trascendía la jerarquía laboral y reflejaba el reconocimiento de sus empleados hacia su manera de tratarlos.

¿Qué milagro permitió que Enrique Shaw avance hacia la beatificación?

La causa de canonización de Shaw comenzó en 2001, durante la etapa en que Jorge Mario Bergoglio —quien años después sería el papa Francisco— era arzobispo de Buenos Aires. En abril de 2021, Francisco lo declaró venerable, luego de que la Iglesia reconociera sus virtudes heroicas. El proceso avanzó posteriormente con la investigación de una curación atribuida a su intercesión: la recuperación de un niño que sufrió un grave traumatismo de cráneo tras recibir una patada de un caballo en junio de 2015, en la provincia de Buenos Aires.

El caso fue sometido a evaluaciones médicas y teológicas en el Vaticano. La consulta médica del Dicasterio para las Causas de los Santos concluyó que la supervivencia del menor no podía explicarse científicamente. El 16 de diciembre de 2025, la sesión ordinaria de cardenales y obispos dio una respuesta favorable y, dos días después, el papa León XIV autorizó la promulgación del decreto que reconoce el milagro. Este paso habilitó la beatificación de Shaw, aunque la fecha de la ceremonia todavía debe ser anunciada oficialmente por la Santa Sede.

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