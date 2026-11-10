León XIV destacó la trayectoria de Enrique Shaw, un empresario que convirtió la dignidad de sus trabajadores en una prioridad y dejó un legado que hoy reconoce la Iglesia católica. (Fuente: Revista Forja)
León XIV destacó la trayectoria de Enrique Shaw, un empresario que convirtió la dignidad de sus trabajadores en una prioridad y dejó un legado que hoy reconoce la Iglesia católica. (Fuente: Revista Forja)
Por Redacción EC

El nombre de Enrique Shaw volvió a cobrar protagonismo durante la visita del papa León XIV a Argentina. En un encuentro con representantes del mundo empresarial y laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), el pontífice recordó al dirigente como un ejemplo de cómo llevar los principios cristianos al ámbito de los negocios. Su historia no solo está relacionada con la fundación de importantes instituciones, sino también con una forma de liderazgo que puso a las personas por encima de los intereses económicos. El Vaticano ya reconoció un milagro atribuido a su intercesión, por lo que su beatificación se encuentra encaminada.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?