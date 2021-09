Cristiano Ronaldo se reestrenó en Manchester United con un doblete que sirvió para vencer 4-1a Newcastle por la Premier League. Para el portugués, una nueva etapa ha comenzado de gran manera en su carrera. Sin embargo, para Giorgio Chiellini , su excompañero de la Juventus , el cuadro italiano no debe envidiarle nada a los ‘Red Devils’ pues ya consiguieron al sucesor de ‘CR7’.

“Este será el equipo de Dybala. En los últimos años bajó su promedio de goles justo por la presencia de Cristiano, pero ahora el jugador clave es él y todo el vestuario lo sabe”, señaló el experimentado defensor a DAZN.

Asimismo, el zaguero central agregó: “Con jugadores como Dybala y Cuadrado habrá un fútbol distinto, hoy elegimos jugar así. Hubiéramos podido hacer algo más en la primera parte, pero Kulusevski y Morata llegaron el jueves en condiciones muy complicadas. No podíamos pedir más”.

MIRA AQUÍ: A qué hora y cuándo juegan Manchester United vs Young boys EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Champions League

De otro lado, Alan Shearer, exjugador y figura legendaria de la Premier, se mostró emocionado con el gran debut de Cristiano en el United. El ex futbolista de las ‘Urracas’ desmenuzó la presentación del delantero luso en la cuarta jornada del torneo inglés.

“Nunca me iba a decepcionar. Todos esperábamos que lo hiciera bien, que marcara su gol o sus goles y la actuación que hizo fue fenomenal”, señaló Shearer durante la emisión del espacio Match of the Day de la prestigiosa cadena BBC.

VIDEO RECOMENDADO

Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, murió el sábado pasado a los 86 años de edad, en su centro de reclusión de la Base Naval del Callao. De acuerdo a información oficial, Guzmán dejó de existir producto de una neumonía. Desde el gobierno, el primero en pronunciarse fue el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien confirmó la muerte del terrorista ante los medios. El presidente Pedro Castillo, para manifestar que su posición es de condena al terrorismo y señalar que esta es firme e indeclinable. Hizo lo propio el primer ministro Guido Bellido.

TE PUEDE INTERESAR