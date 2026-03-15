Este domingo 15 de marzo, se llevó a cabo la edición 98 de los Premios Oscar, donde se reconoció a las mejores producciones de los últimos meses por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En esta oportunidad, miles de fanáticos se mantuvieron a la expectativa por ver lograr a sus películas favoritas consagrarse como las mejores del año. De hecho, un dato curioso fue que la película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, llegó a la gala con un récord de 16 nominaciones, seguida por One Battle After Another, que obtuvo 13 menciones. Por ello, en esta edición se mantuvo una apuesta por la televisión paga y las plataformas de streaming, consolidando una cobertura multiplataforma que busca alcanzar a nuevas audiencias y facilitar el acceso en tiempo real a los momentos más destacados de la industria cinematográfica. Es así que se presentó a la lista completa de los ganadores de los Oscar 2026. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
¿QUIÉNES SON LOS GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2026?
Los Oscar 2026 se celebró este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, ubicado en Los Ángeles, donde reunió a diversos actores, directores y figuras de Hollywood en busca de ser reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Es así que, a través de la señal de TNT, TNT Series y HBO Max, los seguidores se mantuvieron a la expectativa por conocer a los ganadores de la presente gala. De esta manera, te presentamos la lista de quienes se alzaron con la ansiada estatuilla:
Mejor película
- “Bugonia”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “One Battle After Another”
- “The Secret Agent”
- “Sentimental Value”
- “Sinners”
- “Train Dreams”
Mejor dirección
- Chloé Zhao, “Hamnet”
- Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”
- Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Ryan Coogler, “Sinners”
Actriz principal
- Jessie Buckley, “Hamnet”
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Renate Reinsve, “Sentimental Value”
- Emma Stone, “Bugonia”
Actor principal
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Sinners”
- Wagner Moura, “The Secret Agent”
Actriz de reparto
- Wunmi Mosaku, “Sinners”
- Elle Fanning, “Sentimental Value”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Amy Madigan, “Weapons” (GANADORA)
Actor de reparto
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Sean Penn, “One Battle After Another” (GANADOR)
- Stellan Skarsgard, “Sentimental Value”
- Delroy Lindo, “Sinners”
Guion adaptado
- Will Tracy, “Bugonia”
- Guillermo del Toro, “Frankenstein”
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, “Hamnet”
- Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” (GANADOR)
- Clint Bentley y Greg Kwedar, “Trains Dreams”
Guion original
- Robert Kaplow, “Blue Moon”
- Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Eskil Vogt y Joachim Trier, “Sentimental Value”
- Ryan Coogler, “Sinners” (GANADOR)
Largometraje animado
- “Arco”
- “Elio”
- “KPop Demon Hunters” (GANADORA)
- “Little Amélie or the Character of Rain”
- “Zootopia 2”
Película internacional
- “The Secret Agent” (Brasil)
- “It Was Just an Accident” (Francia)
- “Sentimental Value” (Noruega)
- “Sirat” (España)
- “The Voice of Hind Rajab” (Túnez)
Canción original
- “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”. (Letra y música: Diane Warren)
- “Golden” de “KPop Demon Hunters”. (Letra y música: JAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park)
- “I Lied to You” de “Sinners”. (Letra y música: Raphael Saadiq y Ludwig Goransson)
- “Sweet Dreams of Joy” de “Viva Verdi”. (Letra y música: Nicholas Pike)
- “Train Dreams” de “Train Dreams”. (Música: Nick Cave y Bryce Dessner; Letra: Nick Cave)
Montaje
- Stephen Mirrione, “F1”
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, “Marty Supreme”
- Andy Jurgensen, “One Battle After Another”
- Olivier Bugge Coutté, “Sentimental Value”
- Michael P. Shawver, “Sinners”
Cinematografía
- Dan Laustsen, “Frankenstein”
- Darius Khondji, “Marty Supreme”
- Michael Bauman, “One Battle After Another”
- Autumn Durald Arkapaw, “Sinners”
- Adolpho Veloso, “Train Dreams”
Maquillaje y estilismo de cabello
- Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, “Frankenstein” (GANADORES)
- Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, “Kokuho”
- Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, “Sinners”
- Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, “The Smashing Machine”
- Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, “The Ugly Stepsister”
Diseño de vestuario
- Deborah L. Scott, “Avatar: Fire and Ash”
- Kate Hawley, “Frankenstein” (GANADORA)
- Malgosia Turzanska, “Hamnet”
- Miyako Bellizzi, “Marty Supreme”
- Ruth E. Carter, “Sinners”
Mejor reparto
- Nina Gold, “Hamnet”
- Jennifer Venditti, “Marty Supreme”
- Cassandra Kulukundis, “One Battle After Another” (GANADORA)
- Gabriel Domingues, “The Secret Agent”
- Francine Maisler, “Sinners”
Banda sonora original
- Jerskin Fendrix, “Bugonia”
- Alexandre Desplat, “Frankenstein”
- Max Richter, “Hamnet”
- Jonny Greenwood, “One Battle After Another”
- Ludwig Goransson, “Sinners” (GANADOR)
Diseño de producción
- Tamara Deverell y Shane Vieau, “Frankenstein” (GANADORES)
- Fiona Crombie y Alice Felton, “Hamnet”
- Jack Fisk y Adam Willis, “Marty Supreme”
- Florencia Martin y Anthony Carlino, “One Battle After Another”
- Hannah Beachler y Monique Champagne, “Sinners”
Sonido
- Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, “F1” (GANADORES)
- Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, “Frankenstein”
- José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, “One Battle After Another”
- Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, “Sinners”
- Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, “Sirat”
Efectos visuales
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, “Avatar: Fire and Ash” (GANADORES)
- Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, “F1”
- David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, “Jurassic World Rebirth”
- Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, “The Lost Bus”
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, “Sinners”
Largometraje documental
- “The Alabama Solution”
- “Come See Me in the Good Light”
- “Cutting Through Rocks”
- “Mr. Nobody Against Putin” (GANADOR)
- “The Perfect Neighbor”
Cortometraje documental
- “All the Empty Rooms” (GANADOR)
- “Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
- “Children No More: Were and Are Gone”
- “The Devil Is Busy”
- “Perfectly a Strangeness”
Cortometraje animado
- “Butterfly”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls” (GANADOR)
- “Retirement Plan”
- “The Three Sisters”
Cortometraje de acción real
- “Butcher’s Stain”
- “A Friend of Dorothy”
- “Jane Austen’s Period Drama”
- “The Singers” (GANADOR)
- “Two People Exchanging Saliva” (GANADOR)