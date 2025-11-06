Noviembre de 2025 llega con una cartelera de conciertos sin precedentes en el Perú. Lima se convertirá en el centro de grandes espectáculos que reunirán a íconos del rock, el pop y la música latina, como Guns N’ Roses, Shakira, Dua Lipa y Marco Antonio Solís, junto a destacados artistas nacionales.

Las entradas están disponibles en Teleticket, Joinnus, Ticketmaster y Vaope, con precios y beneficios que varían según el artista y la zona. Varios conciertos ya tienen localidades agotadas, reflejando la gran demanda del público. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre los shows más esperados de noviembre 2025.

¿QUÉ CONCIERTOS DE ROCK Y POP ROCK SE REALIZARÁN EN NOVIEMBRE?

Los amantes del rock vivirán un mes inolvidable con presentaciones de artistas legendarios. Guns N’ Roses abrirá la agenda el 5 de noviembre en el Estadio Nacional, en uno de los eventos más esperados del año. Días después, Los Fabulosos Cadillacs ofrecerán un show lleno de energía el 13 de noviembre en Costa 21.

El exlíder de The Smiths, Morrissey, se presentará el 20 de noviembre en Arena 1, con entradas desde S/160 en Ticketmaster y un 25% de descuento con tarjetas BBVA. El icónico Billy Idol actuará en el mismo recinto el 22 de noviembre, mientras que la banda peruana Río celebrará 41 años de trayectoria el 21 de noviembre en el Teatro Plaza Norte, con boletos desde S/60, según informa el diario La República.

¿CUÁNDO SE PRESENTARÁN SHAKIRA, DUA LIPA Y OTROS ARTISTAS POP?

El pop dominará gran parte del mes con artistas de talla mundial. Shakira ofrecerá tres fechas en el Estadio Nacional, el 15, 16 y 18 de noviembre, como parte de su gira internacional. Las dos primeras funciones ya están agotadas, mientras que para la tercera aún quedan entradas desde S/694 en Teleticket. Por su parte, Dua Lipa llegará el 25 de noviembre al Estadio San Marcos, con boletos desde S/322, aunque el stock es limitado.

Por otro lado, la agrupación mexicana Belanova volverá a Lima el 21 de noviembre para presentarse en el Parque de la Exposición, con boletos disponibles desde S/150. A ellos se suman dos íconos de la balada: Marco Antonio Solís, quien cantará el 7 de noviembre en Arena 1, y Emmanuel, que ofrecerá su show el 8 de noviembre, con el recinto aún por definirse.

¿QUÉ OPCIONES HAY PARA QUIENES PREFIEREN MÚSICA URBANA Y CRIOLLA?

El público del género urbano podrá disfrutar del dúo peruano M2H, que actuará el 13 de noviembre en Barranco, con entradas desde S/100. Asimismo, Gonzalo Genek presentará su propuesta que mezcla rap, pop y sonidos alternativos el 22 de noviembre en el Parque de la Exposición.

La música nacional también tendrá su espacio: la folclorista Amanda Portales ofrecerá dos funciones en el Gran Teatro Nacional, los 22 y 23 de noviembre, mientras que Julio Andrade celebrará su aniversario musical el 14 de noviembre en Bianca de Barranco, con boletos desde S/35.

¿QUÉ OTROS CONCIERTOS SE SUMAN A LA CARTELERA DE NOVIEMBRE?

Además de los artistas mencionados, noviembre incluye otras presentaciones destacadas:

Banda Dorian | 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco.

Servando y Florentino | 21 de noviembre en Costa 21.

Lima Latin Pop Fest Vol. 2 | 29 de noviembre en Costa 21.