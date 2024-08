Henry Quinteros es uno de los jugadores más recordados de Alianza Lima, pero pese a su amor que siente por el cuadro victoriano y estar en el corazón de los miles de hinchas no pudo cumplir varios anhelos antes de retirarse del fútbol. En ese sentido, el popular ‘Pato’ Quinteros reveló en una entrevista que le hubiera gustado jugar o compartir con una importante figura de Universitario de Deportes. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO ‘PATO’ QUINTEROS SOBRE SU ANHELO DE COMPARTIR CON UN JUGADOR DE UNIVERSITARIO?

Henry ‘Pato’ Quinteros estuvo como invitado en el programa “Desmarcados” que se transmite a través de YouTube. El exfutbolista fue consultado con qué jugador de la ‘U’ le hubiera gustado jugar en Alianza Lima y él menciono muy seguro con el argentino Gustavo Grondona que llegó a Universitario en 1998. El exdeportista resaltó la calidad de jugador que era en su momento y que podrían haber formado un gran equipo.

“Un jugador de la U que me hubiese gustado, de repente hasta compartir el pelao Grondona, me hubiese gustado jugar con él al costado. Imagínate Jayo, Ciurlizza, Grondona y yo, los dos fijos y los dos volantes que eran ofensivos. Además el mejor volante siempre digo que ha podido jugar es Marco, Jayo, el chato Olcese y yo en el 2002 o 2003″, dijo el ‘Pato’.

¿QUIÉN FUE EL ÚLTIMO “GRAN JUGADOR” DE UNIVERSITARIO DE DEPORTES PARA ROBERTO MARTÍNEZ?

Roberto Martínez estuvo como invitado en el programa “No seas fulero” que se transmite por YouTube para hablar diversos temas relacionados al fútbol, especialmente con Universitario de Deportes. El exdeportista empezó comentando sobre sus inicios en la ‘U’ y aprovechó en revelar al futbolista que tuvo formación crema, considerándolo como un buen jugador.

“La última gran aparición para mí que fue formado en la U y dije este compadre va ser un monstruo fue Machito Gómez. Era un extraordinario jugador. Macho metía, sabía jugar, era bravo, bravo”. dijo el excentrocampista.

¿QUÉ DIJO JUAN CARLOS OBLITAS SOBRE LA ‘GARRA CREMA’?

Juan Carlos Oblitas se presentó en un conversatorio de jugadores emblemáticos de Universitario de Deportes en la Universidad de Lima, donde estuvo hablando sobre su paso por el club crema y lo especial que es para él la ‘Garra Crema’. El exseleccionado mencionó con mucho entusiasmo la importancia de la hinchada en los partidos y la superioridad de la ‘U’ a lo largo de estos años.

“La ‘Garra Crema’ es especial porque tú puedes ir perdiendo y poder estar muy mal y la hinchada estaba ahí y eso te levantaba. Yo por ejemplo soy muy contrario a eso de que cuando gana la U es solamente por la garra, no, la garra es intrínseca para la U gane o pierda, la garra está ahí. Si tú ganas es porque eres mejor que el otro equipo y no solamente por la garra ya que es un plus más y eso es lo que ha hecho la grandeza de Universitario, viene de ahí”, dijo el exdelantero.

¿CÓMO FESTEJÓ UNIVERSITARIO DE DEPORTES EL AÑO DE SU CENTENARIO?

Debido a la celebración de sus 100 años de vida institucional, Universitario de Deportes preparó diversas actividades para celebrar este hecho histórico del club. Principalmente, llevó a cabo “La Noche Eterna”, evento que comenzó el martes 6 de agosto a partir de las 7 p.m. en el Estadio Monumental U Marathon, donde miles de hinchas se reunieron para esperar hasta la medianoche para recibir el centenario, que se celebra este 7 de agosto.

Este evento no solo contó con la presencia del primer equipo masculino, sino también del elenco femenino y de otras disciplinas. Asimismo, leyendas del club también hicieron acto de presencia en esa noche. Por otro lado, también se presenció la actuación de distintas bandas musicales y artistas invitados, como Los Auténticos Decadentes, Gian Marco, Marisol, Bacanos y Los Rabanes. La animación de la celebración estuvo a cargo de los reconocidos periodistas argentinos Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky.