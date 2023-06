En los últimos días, el reconocido cantautor español Alejandro Sanz ha generado una gran controversia en las redes sociales tras publicar una serie de tweets en los que expresaba su tristeza y cansancio. Sus seguidores, preocupados por su bienestar, le enviaron mensajes de apoyo y cariño. Sin embargo, surgieron preguntas sobre las razones detrás de sus sentimientos. En esta nota te contaremos lo que se sabe hasta el momento.

QUIÉN HABRÍA TRAICIONADO A ALEJANDRO SANZ Y A CUÁNTO ASCIENDE SU MILLONARIA DEUDA

Según información no confirmada, todo parece indicar que la situación se debe a la traición de un amigo cercano, así como a problemas financieros y deudas que enfrenta el artista. Aunque Alejandro Sanz no ha revelado detalles al respecto, el periodista de Espejo Público, Antonio Belachi, afirmó que esta noticia no es nueva y que está relacionada con una estafa millonaria que habría sufrido el cantante.

El periodista mencionó que hace años, Alejandro Sanz tuvo que vender su casa como consecuencia de una sentencia legal que aún está en proceso. De acuerdo con Antonio Belachi, este amigo habría traicionado la confianza del cantante, lo que habría llevado a una estafa millonaria. Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado la identidad de esta persona.

La deuda en la que se encontraría Alejandro Sanz asciende a la suma de 7.3 millones de dólares, junto con otra compañía cuyo nombre no ha sido revelado. Para hacer frente a este compromiso financiero, el cantante se habría puesto como avalista, comprometiéndose a devolver el dinero a una compañía con sede en Florida. Esta situación lo habría llevado a declararse en bancarrota y a vender una propiedad por la suma de 10 millones de dólares.

La noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Alejandro Sanz expresan su solidaridad y apoyo al cantautor en estos momentos difíciles. A pesar de la controversia, el artista ha optado por no referirse en específico a este tema y no ha hecho ninguna declaración pública al respecto.

La incertidumbre sobre el desenlace de esta situación y la posible revelación de más detalles mantienen en vilo a los seguidores de Alejandro Sanz, quienes esperan que pronto se esclarezcan los hechos y que el cantante pueda superar esta situación adversa.

SOBRE EL ESTADO DE SALUD DE ALEJANDRO SANZ

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar”, aseguró el cantante Alejandro Sanz en un mensaje publicado en Twitter que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, explica.

En el texto, que cuenta ya con más de 100.000 “me gusta” y casi 10.000 retuiteos, el intérprete español contó que quiere compartir este sentimiento “por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

Alejandro Sanz retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de “Sanz en vivo”, y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares y después regresará a América y actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Ángeles (14 de octubre).

El pasado marzo lanzó la canción “Correcaminos” junto a Danny Ocean, como parte de un EP en el que también están las canciones “Cuándo” y “Volé”, en las que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.