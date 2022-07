Actualmente es usual ver al ganador del Óscar por su espectacular papel de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, Anthony Hopkins, dar unos buenos pasos de cumbia y pasos de salsa a través de sus redes sociales, pero tras todo ese sensual baile y derroche de elegancia hay una bella colombiana.

Se trata de Stella Arroyave, su actual esposa, quien viajó a los Estados Unidos para encontrar una mejor calidad de vida. Ella quiso entregarse a la actuación pero tomó otros rumbos de la pintura y las antigüedades. Puso una galería en Malibu a la que un vez llegó Hopkins. En el 2003 ambos se casaron después de dos años de relación de noviazgo.

“Yo estaba preguntando por un artículo cuando de repente apareció una mujer muy bella que se acercó y me dio un gran abrazo. Fue muy espontánea y me pareció una mujer interesante. Aunque yo acababa de divorciarme, no quería estar en una relación nuevamente, pero le pedí su número de teléfono y nos volvimos amigos. La llamé varias veces a saludarla y un día me decidí a invitarla a cenar”, dijo el famoso actor en entrevista a una revista.

¿CÓMO LE CAMBIO LA VIDA LA COLOMBIANA A ANTHONY HOPKINS?

El actor reconoció que el encuentro con Stella le cambió positivamente la vida ya que dejó de lado el alcohol, la depresión, y comenzó a vivir su vida a plenitud cada día más. Su esposa le ha acompañado en ese cambio y logró participar en producciones de Hopkins como Slipstream o The Human Stain, esta última al poco tiempo de haberse conocido, además de dirigir un drama que fue dirigido por la propia colombiana.

“Me dice todo el tiempo que deje de preocuparme y que viva el momento. Ella me enseñó a disfrutar de la vida. Yo estuve a punto de matarme años atrás por culpa del alcohol, estuve al borde del precipicio pero di un paso atrás y ahora sé que cada día que vivo es un regalo”, señaló Hopkins.

¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DE STELLA EN ANTHONY HOPKINS?

Durante los últimos años, Stella ha influenciado de manera positiva el desempeño de las redes sociales de Anthony Hopkins, atribuyéndole la esencia caribeña colombiana y ha quienes han seguido su carrera como actor.

“Estoy casado con una mujer que tiene un optimismo a prueba de todo”, es una de sus frases recurrentes cuando trata de describir la personalidad de su esposa, quien también lo ha hecho amar las arepas y, claro, a Colombia.