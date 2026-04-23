Por Redacción EC

Los países del mundo, a través de sus gobiernos, buscan garantizar la integridad de la ciudadanía y establecer marcos que les permitan cumplir con su función constitucional de defensa del territorio, incluido el ámbito marítimo. En ese contexto, las fuerzas armadas de un país en América Latina han llamado la atención de los medios tras anunciar procesos de modernización de su ejército. Estas iniciativas han generado debate por el desafío que representan frente a grandes potencias, según diversos rankings internacionales. El plan incluye la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico y la actualización de estrategias de defensa. Asimismo, se busca mejorar la capacidad operativa en escenarios marítimos y terrestres. El anuncio ha reabierto el debate sobre el equilibrio militar en la región y su impacto geopolítico. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta situación que da que hablar en el mundo entero.