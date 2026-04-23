Los países del mundo, a través de sus gobiernos, buscan garantizar la integridad de la ciudadanía y establecer marcos que les permitan cumplir con su función constitucional de defensa del territorio, incluido el ámbito marítimo. En ese contexto, las fuerzas armadas de un país en América Latina han llamado la atención de los medios tras anunciar procesos de modernización de su ejército. Estas iniciativas han generado debate por el desafío que representan frente a grandes potencias, según diversos rankings internacionales. El plan incluye la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico y la actualización de estrategias de defensa. Asimismo, se busca mejorar la capacidad operativa en escenarios marítimos y terrestres. El anuncio ha reabierto el debate sobre el equilibrio militar en la región y su impacto geopolítico. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre esta situación que da que hablar en el mundo entero.

ESTE PAÍS LATINOAMERICANO ESTÁ TRANSFORMANDO SU FUERZA MILITAR Y DA QUE HABLAR ENTRE LOS ESPECIALISTAS

Como parte de las responsabilidades esenciales de un Estado, las fuerzas armadas cumplen un rol clave en la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la protección de los intereses nacionales. Bajo estos criterios, el Global Fire Power (GFP) elabora cada año rankings que comparan el poder militar de distintos países, como el correspondiente a 2026, en el que se analiza la capacidad naval a nivel mundial.

En este contexto, el informe destaca a Global Fire Power, señalando que Estados Unidos continúa liderando en materia de fuerza naval. Sin embargo, también resalta la presencia de un país sudamericano que se mantiene muy cerca en el ranking, con una flota cercana a las 300 embarcaciones.

Según los datos difundidos, Colombia ocupa el puesto 43 entre 145 países evaluados en cuanto a número de buques de guerra y submarinos. A nivel regional, se posiciona en el tercer lugar de Sudamérica, solo por detrás de Brazil y Argentina.

Ocupando la cuadragésima tercera posición en clasificación anual elaborada por GFP, la Armada de dicho país destaca a nivel continental por poseer los siguientes elementos navales de superficie:

158 buques de patrullaje

4 submarinos

2 corbetas

9 fragatas

Cabe resaltar, que sumado al total de 213 activos totales evidenciados en flotas navales, la Armada de Colombia hoy tiene disponibles un aproximado de 166 helicópteros, 280 aeronaves, y aunque no posee algún tanque de guerra, su poderío termina potenciándose gracias a artillería autopropulsada y remolcada por vía terrestre que manejan más de 33 mil tripulantes a cargo del Vicealmirante Juan Rozo Obregón.

MISIÓN, VISIÓN, FUNCIONES, Y VALORES QUE BUSCA PROYECTAR LA ARMADA DE COLOMBIA

Misión

- La Armada Nacional desarrolla operaciones navales con el propósito de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional, así como a la protección y desarrollo de los intereses nacionales.

Visión

- Ser una Armada de proyección e influencia regional, con tecnología y capacidades de avanzada para la defensa y seguridad.

Objetivos Específicos

- Protección de la población, y sus recursos y consolidación del control territorial.

- Disuasión estratégica.

- Neutralización de las finanzas del narcoterrorismo.

- Seguridad marítima y fluvial.

Principios y Valores

- Acatamiento integral de la constitución y la ley, la total convicción por el respeto a la persona, la búsqueda de la cooperación e integración interinstitucional / Lealtad, solidaridad, compromiso, servicio, disciplina, honestidad y justicia.