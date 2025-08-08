La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una importante innovación en el proceso electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026. A través de la Resolución Jefatural N.° 000069-2025-JN/ONPE, se definieron los lineamientos para la implementación progresiva y voluntaria del voto digital, una modalidad que permitirá a miles de ciudadanos emitir su voto de manera remota desde distintos dispositivos electrónicos.

Esta medida busca facilitar la participación de determinados grupos poblacionales que enfrentan dificultades para acudir presencialmente a los locales de votación. La ONPE ha identificado y priorizado a diversos sectores, quienes podrán ejercer su derecho al sufragio utilizando una plataforma virtual. A continuación, te contamos quiénes podrán votar por este medio.

¿QUÉ CIUDADANOS PODRÁN VOTAR DE FORMA DIGITAL EN LAS ELECCIONES 2026?

Integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que sea movilizado a zonas distintas a las registradas en su DNI.

Personal militar y policial en actividad, incluso si no están desplazados fuera de su distrito.

Ciudadanos peruanos que residan en el extranjero.

Trabajadores del sector salud, tanto del ámbito público como privado, incluyendo hospitales militares y policiales.

Empleados del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Servidores de entidades electorales como la ONPE, el JNE y el Reniec.

Personas con discapacidad registradas oficialmente ante Conadis o el padrón electoral.

Residentes cuyo domicilio inscrito en Reniec esté en el distrito del Cercado de Lima.

Voto digital en Perú. | Foto: Andina

¿POR QUÉ LA ONPE ELIGIÓ A ESTOS GRUPOS PARA VOTAR DIGITALMENTE?

La selección responde a una combinación de factores: dificultad para desplazarse, condiciones laborales que limitan su tiempo el día del sufragio, o la necesidad de garantizar un número mínimo de electores que puedan participar como miembros de mesa digital en zonas piloto, como el Cercado de Lima.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL VOTO DIGITAL EN PERÚ?

Los votantes habilitados deberán registrarse en el sitio web oficial https://votodigital.onpe.gob.pe, dentro del plazo que establecerá la ONPE. Solo podrán hacerlo quienes tengan el DNI electrónico con certificados digitales vigentes y un dispositivo con lector NFC o lector de DNIe. El voto podrá emitirse desde celulares, tabletas, laptops o computadoras.

¿QUIÉNES INTEGRARÁN LAS MESAS DE SUFRAGIO DIGITALES?

Cada mesa virtual estará compuesta por nueve titulares y nueve suplentes, quienes asumirán roles de presidente, secretario o tercer miembro. La elección se hará por sorteo entre ciudadanos con educación superior y registrados en el sistema de voto digital, al menos 70 días antes del día de los comicios, según informa la agencia Andina.