¡Prepara tus maletas o el sillón para descansar! Abril de 2026 se viene con todo y ya tiene marcados en el calendario esos días libres que tanto esperamos para desconectarnos de la rutina. Con la llegada de la Semana Santa, se abre una oportunidad perfecta para viajar por el Perú o simplemente disfrutar de un tiempo extra en familia, aprovechando el primer gran feriado largo que nos regala el año. Pero ojo, no todos los días de esa semana son libres para todo el mundo y es mejor que no te tome por sorpresa. Para que no te líes con las fechas, hemos preparado esta guía práctica con todo lo que dice la ley. Conoce cuáles son los feriados oficiales de este mes, a quiénes beneficia realmente el descanso y qué condiciones deben cumplirse para que aproveches estos días al máximo.

¿QUÉ DÍAS SE HAN DECLARADO COMO FERIADOS NACIONALES EN ABRIL DE 2026?

De acuerdo con la ley peruana, el cuarto mes del año 2026 trae consigo dos fechas de paralización de actividades con carácter obligatorio en todo el territorio nacional. Estas jornadas coinciden con la conmemoración de la Semana Santa y están fijadas de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: correspondiente al Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: correspondiente al Viernes Santo.

Foto: Andina

¿QUIÉNES ESTÁN FACULTADOS PARA ACCEDER AL DESCANSO?

El beneficio del descanso durante estos feriados de ley alcanza de forma general a los siguientes grupos:

Empleados del sector estatal.

Personal de empresas privadas bajo cualquier régimen.

Estudiantes de todos los niveles educativos.

¿EL SÁBADO 4 Y DOMINGO 5 TAMBIÉN SON FERIADOS?

Aunque la festividad religiosa se extiende desde el domingo 29 de marzo hasta el 5 de abril, el Estado peruano solo otorga el beneficio del descanso con goce de haber para el jueves y viernes mencionados.

Sin embargo, como el sábado y domingo suelen considerarse como días de descanso, muchas personas considerarán esa semana como un feriado largo, donde aprovecharán los días para el esparcimiento familiar y fervor religioso, según explica Infobae.

Foto: Pexels

¿QUÉ SUCEDE SI SE TRABAJA DURANTE LOS FERIADOS?

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), si un empleado trabaja en un día feriado debido a necesidades de la empresa o rotación de turnos, y no recibe un día libre en sustitución, debe recibir una compensación económica equivalente a tres veces su salario habitual por esa jornada laboral. Esto se debe a tres conceptos:

La remuneración correspondiente al feriado, la cual ya forma parte del sueldo mensual del trabajador.

La remuneración diaria por las horas laboradas durante el feriado.

El monto adicional equivalente al 100% de la remuneración diaria por el trabajo realizado en el feriado.

No cumplir con el pago adicional o negar la compensación de descanso constituye una infracción muy grave en materia laboral. Las sanciones económicas varían según el tipo de empresa, y pueden ir desde poco más de 1.000 soles hasta superar los 24.000, según informa la agencia Andina.

Foto: Pexels

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN EL FERIADO Y EL DÍA NO LABORABLE?

Aunque muchas personas relacionan el feriado con el día no laborable, existe una diferencia entre ambos términos. Aquí te presentamos las diferencias:

Feriado: el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

el feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo. Día no laborable: el día no laborable es decretado por el Gobierno de turno y está dirigido al sector público. En el privado, el empleador decidirá si sus trabajadores laboran o no. Si en caso un empleado trabaja con normalidad, esto no significa que recibirán un pago extra, ya que sólo recibirá el mismo sueldo sin incrementos. Las horas dejadas de laborar deberán ser compensadas en los 10 días inmediatos posteriores (con horas extras, trabajando días de semana o considerarlo a cuenta de las vacaciones), o en la oportunidad que establezca cada entidad en función a sus propias necesidades.

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