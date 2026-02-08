Bad Bunny en el Super Bowl 2026: estos artistas que podrían acompañar al puertorriqueño durante su show de medio tiempo

El deporte como tal es sinónimo de entretenimiento, y si a ello le sumas música, el éxito está asegurado. Tal y como ocurre desde 1967, la National Football League (NFL) se definirá en Estados Unidos mediante la emblemática celebración del Super Bowl, y conmemorándose la edición número 60, ahora llama la atención la actuación estelar de un Bad Bunny cuya confirmada presentación durante medio tiempo del Patriots vs. Seahawks, ha generado gran expectativa entre sus seguidores, gracias a también el listado integrado por quienes lo acompañarían en tarima el 8 de febrero.

LA LISTA DE ARTISTAS QUE ACOMPAÑARÍAN A BAD BUNNY DURANTE EL HALFTIME SHOW DE SUPER BOWL LX

Ha llegado el gran día para la música urbana y sobre todo latina gracias a la actuación estelar del galardonado Bad Bunny en Super Bowl LX, y mediante un show de medio tiempo que genera expectativa también por quienes estarían acompañándolo canción tras canción.

El ganador de 3 premios Grammy, terminará liderando espectáculo programado para el domingo 8 de febrero, y mientras descansan los jugadores del New England Patriots y Seattle Seahawks que disputarán la gran final de NFL, siendo la siguiente una lista donde figuran los artistas sorpresa del evento:

Daddy Yankee

J Balvin

Jowell & Randy

Karol G

Asimismo, las figuras de Shakira y Jennifer Lopez aparecen como candidatas para aparecer en escena acompañando a Bad Bunny durante el Halftime Show de Super Bowl LX, y esto recordando la vez que en 2020 el popular ‘Conejo Malo’ hizo gala de su trap acompañando a ambas e interpretando I Like It de Cardi B e incluso “Chantaje”.

¿CÓMO Y DÓNDE VER A BAD BUNNY BRINDANDO ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DURANTE SUPER BOWL LX?

Hace poco más de 3 décadas, Michael Jackson se presentaba como artista estelar del Halftime Show del Super Bowl, y ahora desde Puerto Rico, Bad Bunny busca hacer historia formando parte del choque entre los New England Patriots y Seattle Seahawks.

Luego que fuera confirmado por parte de Apple Music y Roc Nation, para protagonizar el tradicional evento de medio tiempo llevado a cabo con motivo de la gran final de fútbol americano, el artista latino más escuchado en la historia de Spotify, se apresta a ofrecer una espectacular y dinámica función tras los 2 primeros cuartos que disputarán ambos equipos el 8 de febrero.

El Levi’s Stadium con capacidad para casi 70 mil espectadores, será el recinto donde los New England Patriots y Seattle Seahawks, disputarán el partido definitorio de NFL, y mediante un Super Bowl LX donde Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo a partir de las siguientes horas aproximadas para América Latina:

Perú / Ecuador / Colombia

- 8.30-8.45 p.m.

México / El Salvador / Costa Rica

- 7.30-7.45 p.m.

Argentina / Chile / Brasil / Paraguay / Uruguay

- 10.30-10.45 p.m.

Bolivia / Venezuela

- 9.30-9.45 p.m.

Asimismo, y con respecto a los canales y/o plataformas oficiales a cargo de la transmisión del Super Bowl LX programado para el 8 de febrero, te compartimos el detalle sobre quiénes emitirán en vivo los minutos de presentación de Bad Bunny tras los 2 primeros cuartos disputados en busca del ‘Vince Lombardi’:

MÉXICO

- Canal 5 / Azteca 7 / Fox Sports / Amazon Prime Video / Claro Video

LATINOAMÉRICA

- ESPN / Fox Sports / Disney+ / Telemundo

ESTADOS UNIDOS

- NBC / Peacock

"Lo que siento me trasciende“, refería Bad Bunny mediante comunicado sobre evento, y entorno a participación en el tradicional Halftime Show que anualmente figura a cargo de la NFL, Apple Music y Roc Nation.

ESTOS SON LOS FAMOSOS PERUANOS QUE ESTUVIERON EN ‘LA CASITA’ DE BAD BUNNY DURANTE SUS CONCIERTOS EN LIMA

Reconocido por canciones como “Titi Me Preguntó” y “Me Porto Bonito”, Bad Bunny continúa generando expectativa entre sus fanáticos, y esto hoy gracias a la puesta en escena relacionada a su “Debí Tirar Más Fotos World Tour” con el cual retornó a Perú tras 4 años.

A propósito de los conciertos que brindara en el Estadio Nacional durante las fechas del 16 y 17 de enero 2026, te contamos que grandes figuras del espectáculo formaron parte de ambos eventos, y mediante participación en una ‘Casita’ cuya popularidad trasciende a nivel incluso internacional.

Mediante redes sociales, tanto Natalie Vértiz acompañada por Yaco Eskenazi, como Melissa Paredes igualmente al lado de Anthony Aranda, evidenciaron su alegría mostrando imágenes exclusivas de visita a ‘vivienda’ que Bad Bunny incorpora a escenografía de tarima, y a la cual terminaron siendo invitadas junto a otros famosos.

‘La Casita’ contó además con la presencia de Vania Bludau, Vanessa López, y Miranda Salaverry, entre otras figuras peruanas vinculadas a la farándula e influencers que aprovecharon la oportunidad para hacer públicas entre imágenes y videos de ambos conciertos a través de plataformas como Instagram.