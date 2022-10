El concierto más esperado por Army está próximo a realizarse y falta nada menos que una semana. La fanaticada de BTS enloqueció después de que Suga confirmara que habrán artistas invitados en el evento. Army ya anda investigando qué artistas estarían llegando recientemente a Corea del Sur pues podrían ser dichos invitados sorpresa. Esto es lo que se sabe.

Los chicos de BTS se encuentran listos para presentarse en Busan para dar su concierto Yet to Come THE CITY in Busan. Desde que anunciaron este evento, todo Army enloqueció, pues será completamente gratuito y tendrá transmisión en línea. Ahora, no pueden esperar por saber quienes serán los artistas invitados.

Hace unos días BTS asistió a The Fact Music Awards 2022, donde después de recibir siete premios, aprovecharon para decir un par de spoilers de lo que los fans podrán disfrutar en el concierto de la próxima semana. El que más llamó la atención, fue que en el concierto tendrá varios artistas invitados.

Yet to Come THE CITY in Busan será un concierto especial completamente gratuito, hecho especialmente como parte de la Expo Mundial Busan 2030 que tiene como objetivo promover el turismo en la ciudad de Busan. Para este evento, BTS se convirtió en el principal anfitrión. Army sospecha quiénes podrían ser los artistas invitados.

¿QUIÉNES PODRÍAN SER LOS INVITADOS AL CONCIERTO DE BTS?

Desde que Suga anunció que habría artistas invitados al concierto de BTS que realizarán en Busan, los fans no dejan de preguntarse qué artistas podrían ser los que aparecerán en el tan evento. Las sospechas aumentaron cuando se dieron cuenta que tres cantantes famosos se encuentran en el país.

Recientemente Lauv compartió un post anunciando que se encuentra en Corea, acompañado de una serie de fotos. Además de eso, Steve Aoki compartió también un video usando hanbok tradicional. MAX, también subió una selfie en el espejo diciendo que mandaba saludos desde Corea.

Army no puede dejar de pensar que ellos serán los artistas invitados al concierto que BTS dará en Busan, una de las principales razones es porque se desconoce el motivo del viaje de estos artistas.