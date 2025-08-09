El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) implementa, por primera vez, un censo digital como complemento al presencial, con el fin de llegar a todos los hogares del país.

Esta modalidad permite que un miembro del hogar complete el cuestionario desde una computadora, tablet o celular con conexión a internet. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A REALIZAR EL CENSO DIGITAL?

Están obligados quienes no fueron hallados por los encuestadores después de varios intentos, los que rechacen responder en persona y aquellos que pidan usar el formato digital.

En estos casos, el personal dejará una nota con un Código Único de Vivienda (CUV), indispensable para iniciar el proceso junto con el DNI del representante del hogar.

¿CÓMO SE PUEDE COMPLETAR EL CENSO DESDE CASA?

Se debe acceder al enlace oficial del INEI, ingresar el CUV y el DNI del representante del hogar (mayor de edad, residente habitual y con conocimiento de todos los datos familiares), y responder el cuestionario, el cual demorará aproximadamente 35 minutos. Al finalizar, el sistema genera un comprobante digital que debe guardarse como constancia de participación.

¿QUÉ INFORMACIÓN SE SOLICITARÁ EN EL CUESTIONARIO?

El formulario abarca tres grandes bloques:

Vivienda: tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes.

tipo y estado de construcción, materiales de paredes, techos y pisos, cantidad de habitaciones, acceso a luz, agua potable y desagüe, métodos de eliminación de residuos, abastecimiento de agua y presencia de electrodomésticos, vehículos y otros bienes. Hogar: número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad.

número de personas que viven en el hogar, parentescos, ausencias temporales por trabajo, estudio o enfermedad. Individual: datos personales como nombre, sexo, edad, nacionalidad, lugar de nacimiento y antecedentes de residencia; nivel educativo, alfabetización, asistencia escolar, uso de internet y dispositivos tecnológicos; información económica y laboral (ocupación, tipo de actividad, condición de empleo, búsqueda de trabajo); datos de salud (tipo de seguro, centro médico habitual, en el caso de mujeres número de hijos nacidos vivos y edad al primer parto) y registro de discapacidades con su tipo y grado.

(Foto: Pexels).

¿QUÉ HACER SI HAY PROBLEMAS O NO SE TERMINA EL FORMULARIO?

En caso de extravío del CUV o dificultades técnicas, se puede llamar al centro de atención del INEI o escribir a censos2025@inei.gob.pe con dirección y datos personales.

Si el cuestionario queda incompleto, el sistema guarda el avance para continuarlo después, respetando la Ley de Protección de Datos Personales, según informa Infobae.