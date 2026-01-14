Creado en 2015 por Dick Wolf y Matt Olmstead, “Chicago MED” se convirtió en uno de los dramas médicos más exitosos del último tiempo no solo en Estados Unidos sino a nivel internacional.

El programa lleva 11 temporadas y si bien es quizás el que más cambios ha sufrido en su elenco a lo largo de todo este tiempo (en comparación con “Chicago Fire” y “Chicago PD”), aquellos personajes que permanecieron en el casting calaron en el corazón de sus fans.

Es por ello que el último miércoles al conocerse el deceso de uno de los personajes de “Chicago MED” muchos no pudieron ocultar su tristeza.

¿QUIÉN MURIÓ EN “CHICAGO MED”?

El miércoles 14 de enero se estrenó en Estados Unidos el episodio 9 de la temporada 11 de “Chicago MED” y este abrió con una lamentable pérdida: la de Bert.

El personaje, interpretado por el actor Gregory Alan Williams es el esposo y padre de los hijos de Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson), la directora del Gaffney Chicago MED y eje central de la serie de NBC.

Sharon Goodwin, protagonista de la serie "Chicago MED".

A lo largo de 11 temporadas, Bert siguió un arco bastante interesante y siempre dramático. Inicialmente era un esposo algo distante de Sharon. Ella, como todos los protagonistas de las series del llamado ‘Chicagoverse’ se entrega tan nítidamente a su trabajo que termina por dejar algo de lado su vida personal.

En algún momento Bert deja a Sharon. Simplemente abandona el hogar. La noticia deja a nuestra protagonista con una profunda decepción, sin embargo, por su fiereza singular, sale adelante, ya con sus hijos adultos e inclusive entabla nuevas relaciones sentimentales.

“Chicago MED” se encargó, sin embargo, de no alejar del todo a Bert. El sujeto consiguió una novia mucho más joven y de pronto cayó un día en el Gaffney. ¿La razón? Ella tenía un problema de salud. La situación pasó a mayores y cuando el flamente ‘divorciado’ pensaba casarse por segunda vez, su nueva pareja murió.

No hubo reconciliación para Sharon y Bert, sin embargo, la amistad se reforzó. Los hijos (tres adultos y exitosos afroamericanos que aparecen cada cierto tiempo en el hospital para ver a su madre), sin embargo, disfrutaron poco la estabilidad. Un día descubrimos que su padre sufría Alzheimer.

Bert Goodwin ya con las primeras evidencias del Alzheimer.

Desde que se le detectó esta enfermedad, la vida de Bert cambió tanto como la de Sharon. Ella, mientras equilibraba su trabajo con su vida sentimental, tuvo que darse un tiempo para velar también por Bert. Sí, por aquel hombre que algún día la dejó.

¿Qué llevó a nuestra protagonista a dejar lado cualquier rencor y cuidar al padre de sus hijos hasta el final? Sin duda, la compasión y el valor que los grandes protagonistas de Dick Wolf tienen en su esencia. Algunos de los mejores momentos de las últimas temporadas de “Chicago MED” mostraban a Sharon arropando a su exesposo enfermo. Lo reñía y a la vez engreía como a un niño, y sonreía imaginando que algún día este recobraba la memoria.

En el episodio 6 de la temporada 11 de “Chicago MED” vimos una especie de homenaje a Bert, pero en sí a Sharon y a su hermosa familia. En plena disyuntiva sobre las decisiones médicas respecto al ‘hombre de la casa’, los hijos se enfrentaron y salió a la luz una verdad increíble: el mayor de los tres no era hijo de Bert, sino de una relación infructuosa de Sharon.

Sí, aquel Bert que yacía en una cama de un nosocomio para personas con problemas mentales fue un hombre tan amoroso que aceptó a Sharon en su momento de juventud más complicado. Una lección de vida que cautivó a los televidentes.

La familia Goodwin alrededor de su padre, Bert.

En el episodio 9, estrenado el miércoles 14 de enero en Estados Unidos, finalmente Bert no resiste más y muerte. Sharon lo acompaña en sus últimos minutos. Un cierre perfecto para un personaje incidental que demostró los claroscuros de todo ser humano. Empatía absoluta que seguramente ha respondido en el ráting de la serie.

En Latinoamérica, “Chicago MED” va por Universal+ y en streaming por ahora está disponible solo hasta el episodio 7 titulado “Doblar la apuesta”.