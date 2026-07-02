Un golpe muy duro sufre el casting de “Chicago PD”, la exitosa serie policial de NBC/Peacock que en Latinoamérica transmite Universal+. ¿La razón? Hoy se informó que un actor fundador del proyecto abandonará su rol en busca de nuevos rumbos.

Estrenada en 2014, “Chicago PD” cuenta la historia de la Unidad de Inteligencia de la Policía de Chicago. Comandados por el sargento Hank Voight (Jason Beghe), estos valientes policías resuelven delicados casos con el único propósito de limpiar las calles de indeseables.

Desde su primera temporada, la serie tuvo en Voight un líder, pero también el elenco estuvo integrado por personajes de importancia clave, como su ‘socio’ Alvin Olinksy (Elias Koteas) o los detectives Antonio Dawson (Jon Seda), Erin Lindsay (Sophia Bush), Jay Halstead (Jesee Lee Soffer), entre otros.

Un escalón más abajo, en aquella exitosa primera temporada, estaban los patrulleros. La agente Kim Burguess (Marina Squerciati) y su compañero Kevin Atwater, interpretado por el actor LaRoyce Hawkins. Es precisamente este último quien, tras 13 temporadas, dejará el elenco en busca de nuevos proyectos.

Según informó Deadline, Hawkins aparecerá en los primeros tres episodios de la temporada 14 solo para darle un cierre a su personaje del detective Atwater. Como se recuerda, en la trama, Kevin acaba de enterarse que será padre de un bebé. Su pareja, otra policía, está asignada a Miami.

La inminente salida de LaRoyce Hawkins se da en un momento clave para la serie de culto de NBC, afectada en los últimos años por reducciones de presupuestos y, por ende, guiones de solución menos compleja que en el pasado.

El agente de la unidad de inteligencia de la Policía de Chicago, Kevin Atwater.

Hawkins viene de actuar el año pasado en “Ironheart”, la comentada serie de Disney+. Su salida de “Chicago PD” puede significar verlo en otros proyectos de otras franquicias y productoras.

El actor de 38 años de edad ha contado en más de una ocasión que su llamado a “Chicago PD” fue como enviado del cielo. Él empezó haciendo stand up en bares y de un momento a otro lo llamaron tras presentarse a un casting. Sintió que era la oportunidad de su vida, y acertó: casi fundó el policial de NBC. Con el tiempo le inyectó su personalidad particular al personaje de Kevin Atwater, un policía que arriesga su vida por la ciudad, defiende a su familia e inclusive descuida su vida personal por cumplir dichas tareas.

El equipo de NBC y Dick Wolf vienen buscando un reemplazo fijo para su personaje en el policial que este año cumplió 13 años al aire con un rating decente.