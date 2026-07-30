Con apenas 18 años y una estatura que roza los 2.30 metros, un joven basquetbolista australiano se ha convertido en una de las mayores sensaciones del deporte por sus impresionantes condiciones físicas y el enorme potencial que muestra dentro de la cancha. Sus actuaciones ya despertaron el interés de importantes universidades de Estados Unidos y lo colocan en el radar de la NBA como una de las promesas más llamativas de los próximos años. Su dominio cerca del aro y la facilidad con la que supera a sus rivales han generado una enorme expectativa sobre el futuro que podría tener en el básquet profesional, mientras continúa sorprendiendo con su constante evolución y rendimiento. Conoce quién es este gigante que sueña con la NBA y por qué su nombre empieza a captar la atención del mundo del básquet.

¿QUIÉN ES EL JOVEN GIGANTE QUE SORPRENDE AL MUNDO?

El protagonista de esta historia es Jongkuch Mach, un basquetbolista australiano nacido en Perth el 8 de octubre de 2007 y de ascendencia sursudanesa. Con apenas 18 años y una impresionante estatura de 2.29 metros, el joven pívot es considerado una de las mayores promesas del básquet de Australia. Actualmente integra el Centro de Excelencia de Basketball Australia, donde desarrolla sus habilidades junto a otros talentos del país, y también ha destacado con la NBA Global Academy. Su notable rendimiento despertó el interés de varias universidades de Estados Unidos, que siguen de cerca su evolución con la intención de incorporarlo a sus programas deportivos en los próximos años.

Jongkuch Mach | Foto: @african.folder

¿POR QUÉ SU ESTATURA LLAMA TANTO LA ATENCIÓN?

La altura de Mach le permite dominar cerca del aro con una facilidad poco común para un jugador de su edad. Sus volcadas requieren muy poco impulso y su capacidad para bloquear lanzamientos o capturar rebotes lo convierte en un defensor de gran impacto. En distintos videos difundidos por su equipo se observa cómo aprovecha su alcance para finalizar jugadas casi sin esfuerzo. Esa combinación de tamaño y movilidad explica por qué muchos especialistas consideran que posee condiciones poco habituales y un enorme margen para seguir desarrollándose.

Jongkuch Mach | Foto: @african.folder

¿CUÁL ES SU GRAN SUEÑO EN EL BÁSQUET?

El joven reconoce que su principal objetivo es llegar a la NBA y sabe que varios observadores siguen de cerca cada uno de sus partidos. “Hace que me esfuerce más por lograr mis objetivos y siga adelante”, afirmó durante una entrevista con el programa A Current Affair. Cuando le preguntaron en qué franquicia le gustaría jugar, respondió que elegiría a los San Antonio Spurs para compartir equipo con Victor Wembanyama. “Para ser honesto, yo soy más alto que él, pero él es gigante. Juntos seríamos imparables”, comentó entre risas.

Jongkuch Mach | Foto: @african.folder

¿QUÉ DESAFÍOS ENFRENTA FUERA Y DENTRO DE LA CANCHA?

Su estatura también le genera complicaciones en la vida cotidiana. Entrar a un automóvil o conseguir ropa y zapatillas adecuadas suele ser una tarea difícil. “Si no jugara al básquet creo que mi deporte sería el fútbol o el vóley, allí sería bastante bueno”, bromeó. Mientras tanto, sus entrenadores trabajan para fortalecer su físico sin acelerar el proceso. En el último año ganó 18 kilos gracias a un plan de alimentación basado en carnes, cereales, legumbres, vegetales y yogurt griego. El objetivo es que continúe desarrollando masa muscular para competir al máximo nivel y, en el futuro, convertirse en uno de los jugadores más altos que hayan disputado un partido en la NBA, según informa Infobae.

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