Con casi 2.30 metros y apenas 18 años: el fenómeno que está revolucionando el básquet mundial y es codiciado por la NBA | Foto: @africa_global_news
Con casi 2.30 metros y apenas 18 años: el fenómeno que está revolucionando el básquet mundial y es codiciado por la NBA | Foto: @africa_global_news
Por José Templo

Con apenas 18 años y una estatura que roza los 2.30 metros, un joven basquetbolista australiano se ha convertido en una de las mayores sensaciones del deporte por sus impresionantes condiciones físicas y el enorme potencial que muestra dentro de la cancha. Sus actuaciones ya despertaron el interés de importantes universidades de Estados Unidos y lo colocan en el radar de la NBA como una de las promesas más llamativas de los próximos años. Su dominio cerca del aro y la facilidad con la que supera a sus rivales han generado una enorme expectativa sobre el futuro que podría tener en el básquet profesional, mientras continúa sorprendiendo con su constante evolución y rendimiento. Conoce quién es este gigante que sueña con la NBA y por qué su nombre empieza a captar la atención del mundo del básquet.

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