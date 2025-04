Difundir el quechua, una tarea pendiente

De niño, Cristopher recuerda la facilidad que tenía para imitar voces y atribuye a su madre este talento. “Creo que en algún momento a ella también le salía con facilidad el poder imitar voces y hacer una sátira de cualquier cosa en general”, nos dice mientras conversamos reunidos en un café de Cusco.

Esta afición, sin embargo, quedaría como anécdota, y sería su interés por difundir el quechua, lo que lo llevaría al mundo del doblaje.

“Creo que saliendo del colegio en Calca es que tengo un primer descubrimiento con el quechua más que con el doblaje en particular”, señala Cristopher, quien recuerda que fue durante esa etapa de estudiante donde se topa con una especie de discriminación en su entorno. “Yo me crié hasta los 5 años con mis abuelos, hablaba solo quechua y cuando empiezo a ir al jardín veo que la mayoría de mis compañeros hablaban español, entonces pienso que ese fue como un primer golpe que me hizo darme cuenta de la realidad de ese entorno donde a veces vale más alguien, tal vez por cómo se viste, por cómo habla o por el estatus social que tiene”.

Cristopher Vargas Quispe posando junto a su abuelo Francisco Quispe Chullunquy. / Antonio Díaz Quiroz

Esta realidad, en la que las clases de quechua se limitaban a una hora a la semana, hizo de Cristopher un adolescente “lleno de prejuicios, inseguridades y miedos”. Él nos revela que ya casi no hablaba quechua y se sentía alejado de sus raíces, de su identidad, de su idioma, de quién era en realidad. Al salir del colegio, su interés por la historia peruana y cusqueña fue in crescendo, pero también se hizo consciente de que “no conocería más de él y su propia historia, sino era a través de su propio idioma”.

Cristopher Vargas retratado en el Cerro Pan de Azúcar de Calca. (Cusco) / Víctor Vilchez

“Toda esa situación me afectó. Me decía: Cómo yo que nací hablando quechua me fui perdiendo en el camino y ya no hablo más mi idioma. Entonces fue como que en ese punto pienso que si no lo voy a hacer ahora, no lo voy a hacer nunca y así es que empecé a aprender el quechua por mi propia cuenta, o re aprender lo que ya sabía”.

A partir de ese momento, Cristopher empieza su nueva relación con el quechua, a través de su cercanía a libros, tutoriales y música en ese idioma.

Durante esta etapa, el contagio del Covid 19 que sufrió su abuela, la obligó a ella mudarse a casa de Cristopher y a convivir con él durante un año; este hecho hizo que ambos reavivarán sus antiguas charlas en quechua. “Fue como reaprender o activar lo que ya estaba en mi cerebro”, recuerda él. Es también en este periodo que el encierro por pandemia acerca lo acerca con varios grupos online, entre ellos unos de fandubs (doblajes de películas, series o canciones hechos por fans de manera no profesional).

Cristopher Vargas, en su cabina de doblaje.

“Yo recuerdo que en algún momento empecé a hacer algunos fandubs en español pero luego me dije: ‘¿De qué sirve hacerlo cuando ya hay gente que lo está haciendo?” Y luego pensé ¿Y qué pasa si lo hago en quechua. Entonces comencé a hacer algunos pequeños experimentos con fragmentos de “El Rey León”, de “Kung Fu Panda” pero de manera muy casera.

Los primeros fandubs en quechua: Kung Fu Panda

Con un equipo de doblaje que se limitaba al celular, Cristopher empezó así a incursionar en el mundo del doblaje. “Todo era muy casero, trataba de acomodar mi pequeño espacio para insonorizar un poquito. Me acuerdo que lo grababa en un programa, seteaba los cortes de audio en el timing y descargaba una pista de audio. Luego comencé a publicarlos en TikTok pero en ese entonces, esta plataforma era más que nada un espacio para que la gente baile... Ya después, con un enfoque diferente, se convierte en el espacio de nuevos creadores que podían educar, enseñar diferentes cosas, nuevas herramientas de algo. Es así que cuando mi contenido empieza a tomar fuerza. Me acuerdo que el primer fragmento que se hizo medio viral fue el de ‘Kung Fu Panda’ donde preguntaba: ‘¿Quieres aprender quechua? Entonces yo seré tu maestro’. Creo que fue un momento bien especial porque antes de ese, ningún otro video había tenido el impacto que quería. Mi madre fue quien me alentaba y me decía: ‘Tú sigue nomás, creo que en algún momento va a funcionar’ y es así como me voy tomando en serio este proyecto.

El nacimiento de Rimay sonqoykiwan (Habla con el corazón)

Impulsado y motivado por el buen recibimiento del doblaje al quechua del fragmento de Kung Fu Panda, Cristopher crea Rimay sonqoykiwan (Habla con el corazón), un proyecto de doblaje dedicado a la difusión y promoción del quechua.

“En 2022 nace el proyecto oficialmente y empiezo a instruirme un poquito más como para poder manejar mejor programas de edición, poder trabajar mejor el audio, tomé algunos cursos de locución de manera empírica. Lo que yo hacía en doblaje no tuve que aprenderlo tanto de alguien, o sea, como que medianamente creo que que fue más la práctica y el proceso también de ver a otros actores doblando. Me gustaba siempre ver las entrevistas de otros actores, sobre todo mexicanos, cómo aplicaban la técnica de la voz. Eso me ayudaba bastante”.

Desde el oso de Paddington hasta Optimus Prime

El registro de voces de Cristopher es bastante variado. Entre los personajes que dobla encontramos a seres tan tiernos como Paddington, pasando por Deadpool y Wolverine hasta Optimus Prime, el imponente líder de Transformers.

Sobre este proceso de doblaje, Cristopher nos cuenta que normalmente siempre es un personaje que despierte su interés, como lo son los personajes de Dream Works, Disney o las producciones de Sony.

“Desde niño he sido fan de esos personajes, y de algún modo hay como una memoria también, el personaje está ahí como registrado, pero igual siempre para doblar algo lo veo más de dos o tres veces como para asimilar y más o menos encontrar dónde está ese rango vocal. Y para encontrar eso como que primero juego con las voces, hago un calentamiento, luego voy llegando de a poco a esas voces. El proceso en general del doblaje es primero, tomar un fragmento o el tráiler en sí y traducirlo a modo de boceto y luego se hace una adaptación, que la parte más difícil porque tú tienes que encargarte de traducir cosas del inglés al quechua o del español al quechua y esto es complejo porque hay muchas palabras que no existen del inglés al quechua o del español al quechua . Entonces, tengo que ver la manera de cómo acomodar todo. la parte del lip sync, etc. Cuando ya se tiene la traducción y la adaptación, recién paso a grabar los personajes. Lo veo una, dos o tres veces más, ya teniendo toda eso, lo voy grabando”.

Durante este proceso, Cristopher destaca lo importante que es, además, entender la historia del personaje. “Eso te permite meterte en el papel. Por ejemplo, en esta última entrega de Paddington, el personaje es alguien que extraña mucho su hogar pero quizás está más que en la búsqueda de su tía, en la búsqueda de su propia identidad. Entonces, es entender un poquito esas formas”.

La voz de los animes, un gran reto

Entre los personajes que más le han costado doblar a Cristopher están los animes porque estos tienden a gritar mucho. ”Creo que es lo que más me cuesta, diría como que llegar a cargarte de tanta energía para hacer gritos, como exagerar bien fuerte las actuaciones, cuando se molestan, cuando lloran, es bien fuerte toda la carga emocional que tienen".

Una escuela de doblaje, una de las metas de Rimay sonqoykiwan

Entre las metas que se ha trazado Cristopher a través del proyecto Rimay sonqoykiwan, está el crear escuelas de doblaje en diferentes comunidades quechuahablantes en general. Que salgan más jóvenes, que estén preparados para hacer un doblaje, que manejen las técnicas. Y es precisamente este uno de los problemas que existen, la falta de recurso humano.

“Me ha pasado que ha llegado a mis manos algún proyecto grande pero de momento no hay mucho recurso humano para trabajarlo. Podemos hablar de 4 millones de quechuablantes, pero dentro de esos 4 millones cuántos realmente están capacitados para hacer un doblaje”.

De momento, y poco a poco como dice Cristopher, el sueño es poder ir a a las escuelas para impulsar y sembrarles a los más jóvenes la semillita de lo que él hace a través de su proyecto.

Algunas primeras cosechas hechas en quechua

Entre los logros que nos menciona Cristopher por medio de Rimay sonqoykiwan están algunos proyectos en solitario como cortos o spots publicitarios para marcas como BBVA. En ese sentido, el peruano concluye que poco a poco cree que se está generando una nueva mirada hacia hacer cosas ya no solo en español sino más en quechua.

“Muchas veces siento que, por ejemplo, si antes hubiera existido la educación intercultural bilingüe, tal vez yo no hubiera tenido la necesidad de forzarme a aprender el español, tal vez hubiera coexistido en mi idioma. Y a veces mucha gente piensa del quechua como que sí, qué bonito, la romantización, yo me pongo en una polera una frase o una canción en quechua y ya piensan que por eso le están dando una cuota de inclusión, pero yo no lo veo tanto desde ese sentir. El quechua puede aportar muchas sensibilidades en sí. Por ejemplo, empoderar a mucha gente quechuablante, no sé, tal vez un fotógrafo reconocido, un quechuablante que sea periodista, o un músico que pueda tocar en su propio idioma, sin sentirse alejado de su propia identidad. Porque el quechua en sí abarca esa cosmovisión, ese entendimiento de la cultura andina que a veces desde la capital u otras urbes, no se ve tan bien reflejada por cómo la estigmatizan”.

En ese sentido, Cristopher hace ver el fuerte prejuicio del mismo peruano. Y esto fue algo que él mismo vivió cuando comenzó a hacer doblajes. Las reacciones de la gente eran de corte discriminatorio hacia él. “Y ahí es donde te das cuenta lo dañada que están las personas al decirme cosas como: ‘En el Perú nosotros no hablamos quechua, hablamos español, tú eres un cholo más que está tratando de engañar a la gente haciendo esos doblajes. Entonces, creo que en cierto punto uno termina asimilando el hecho de que una sociedad no va a cambiar si no cambiamos nosotros como personas. Siento que eso le falta trabajar mucho a nuestra sociedad”.