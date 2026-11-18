El nombre de Anely Dávila vuelve a captar la atención de los seguidores de la cumbia peruana, esta vez por su reciente incorporación a Corazón Serrano. La joven cantante, que alcanzó gran popularidad durante su paso por La Bella Luz, inició una nueva etapa musical con una presentación que no pasó desapercibida entre los fanáticos del género. Sin embargo, su llegada a la reconocida agrupación piurana también trajo nuevamente a la memoria los episodios que marcaron su inesperada salida de su anterior orquesta, entre ellos una denuncia por presunto acoso sexual y una controversia por los derechos de una frase que hizo popular en los escenarios. A continuación, te contamos quién es la nueva integrante de Corazón Serrano, cómo comenzó su carrera artística y cuáles son las principales polémicas que rodean su comentado fichaje.

¿QUIÉN ES ANELY DÁVILA Y CÓMO LLEGÓ A CORAZÓN SERRANO?

Inició su carrera en Orquesta Internacional Somos Norte. Su salto a la popularidad llegó en septiembre de 2025, cuando fue anunciada como vocalista principal de La Bella Luz. Allí ganó reconocimiento con el mix ‘Quiero ser feliz’ y una frase que repetía en sus presentaciones, convirtiéndola en una de las voces más comentadas de la agrupación.

Su etapa en la agrupación chiclayana concluyó el 15 de octubre de 2026. Tras su salida, surgieron versiones sobre su futuro musical y seguidores la relacionaron con Corazón Serrano, liderada por los hermanos Guerrero Neira. La expectativa se confirmó el 14 de noviembre, cuando fue presentada como integrante.

En su debut interpretó ‘Cómo se olvida’ y bailó el ‘Mix Cómo Una Boa - La Bomba Chuchaqui’. Sus nuevas compañeras la guiaron en la coreografía, según informa La República.

¿POR QUÉ SU SALIDA DE LA BELLA LUZ ESTUVO ENVUELTA EN POLÉMICA?

La renuncia de Anely ocurrió en medio de la controversia en La Bella Luz. La situación se intensificó después de que Naldy Saldaña, exintegrante de la orquesta, denunciara al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual. Poco después, Dávila anunció que dejaba la agrupación.

La cantante no relacionó directamente su decisión con la denuncia ni con las investigaciones policiales. En su despedida agradeció la etapa vivida y dijo que quería enfocarse en nuevos objetivos. “Es momento de cerrar esta etapa y seguir adelante con nuevos sueños y metas”, expresó.

Sin embargo, su salida habría causado incomodidad. Oscar ‘Senderito’ Junior, actual director de La Bella Luz, habría considerado su partida como una traición. La tensión aumentó con una disputa por una expresión que Anely hizo conocida en los conciertos.

¿QUÉ DISPUTA EXISTE POR UNA FRASE QUE ANELY POPULARIZÓ?

La polémica continuó cuando Óscar Vicente Custodio Chavesta, propietario de La Bella Luz, solicitó ante Indecopi registrar la frase “¡Que viva, que viva, que viva el amor!“, que Anely popularizó durante sus presentaciones. Según América Hoy, el trámite se inició un día después de que la cantante anunciara su salida de la agrupación.

Al respecto, Dávila aseguró que desconocía la solicitud y explicó que la expresión había surgido junto a su excompañero Josesito. Sin embargo, al conocer cuándo se presentó el pedido, respondió: “Creo que está más que claro con qué fin se hace todo esto”. Hasta entonces, Indecopi todavía no había concedido el registro.

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