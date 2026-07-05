Por Redacción EC

En un contexto marcado por la expectativa política tras los resultados de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente del Perú, los jubilados ya cuentan con las fechas establecidas para el cobro de sus pensiones. Además, desde el mes pasado salió el cronograma oficial de pagos correspondiente a julio de 2026 para los pensionistas afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), conforme al calendario aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, es importante conocer este calendario que permitirá a los beneficiarios a organizarse con anticipación el retiro de sus fondos, cubrir sus gastos habituales o planificar inversiones y otros compromisos financieros. A continuación, se presenta las fechas oficiales de pago para los afiliados a la ONP durante el mes de julio de 2026.