¡El amor sigue intacto! Daddy Yankee y Mireddys González están juntos desde su adolescencia, han pasado por buenos y malos momentos, pero su amor ha florecido tanto que llevan más de 20 años de relación.

Mireddys González conoció en su natal Puerto Rico, a Ramón Luis Ayala Rodríguez antes de convertirse en el gran Daddy Yankee. La pareja contrajo matrimonio en 1994, y dio por fruto a sus tres hijos: Yamilette Ayala González, Jeremy Ayala González y Jesaaelys Ayala González.

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”, declaró Daddy Yankee en entrevista con Rashel Díaz en el programa Detrás de la fama de Telemundo.

La joven Mireddys González estuvo al lado del ‘Big Boss’ cuando tuvo una grave crisis de salud, pues le hirieron una pierna en una balacera en Puerto Rico que casi tienen que amputársela, pero afortunadamente logró salvar su pierna, aunque ya no pudo cumplir su sueño de ser beisbolista profesional. Luego seguiría su pasión por la música, según indica People en español.

Daddy Yankee se convirtió en padre de su primera hija Yamilette cuando él tenía 17 años, algo que lo obligó a madurar rápidamente, luego llegaron sus hijos Jesaeelys y Jeremy cuando ambos eran muy jóvenes, y criar a sus hijos junto al amor de su vida ha sido una gran bendición para el cantante.

Mireddys González es una mujer empresaria, y en su cuenta de Instagram comparte motivadores mensajes con sus más de 1 millón de seguidores, con quienes celebra el amor propio, su fe en Dios, la bondad hacia los demás y comparte publicaciones en contra del bullying y el abuso.

Cuando Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios, Mireddys le dedicó este mensaje en Instagram: “Hoy tengo sentimientos encontrados, estoy feliz y triste. Es irónico que un día como hoy, 20 de marzo que celebramos nuestro aniversario de bodas número 27, te escucho decirle al mundo que te retiras de la música que ha sido tu pasión durante estas últimas tres décadas”, escribió.