No cabe duda de que “Yo Soy” se ha convertido en uno de los programas de competencia más queridos y populares entre los televidentes. Con decenas de temporadas, el reality no solo ha servido para entretener al público, sino también como una vitrina para que muchos participantes iniciaran sus carreras artísticas. En ese sentido, tras finalizar la segunda temporada del año, Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la flamante ganadora, llevándose S/ 20 000 como premio. Sin embargo, pese a que a lo largo de la competencia la artista peruana se ha ganado el cariño del público, pocos conocen su verdadera historia y los momentos que debió atravesar para alcanzar el éxito. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES GABRIELA VILLANUEVA, IMITADORA DE MICHAEL JACKSON EN “YO SOY”?

El último 20 de diciembre, “Yo soy” realizó la final de su segunda temporada 2025, en la que Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se consagró como la gran ganadora y obtuvo un premio de S/ 20 000 al interpretar ‘Thriller’. La artista nacional se tuvo que enfrentar en la última gala a Melissa Ángeles, como Alejandra Guzmán; Bruno Iturrizaga, Eduardo Orrego y Bruno Ramos, como imitadores de la banda estadounidense Green Day. Tras su triunfo, la ganadora dedicó el premio a sus padres y hermanos por el apoyo incondicional mostrado a lo largo de estas semanas, así como también a sus seguidores que cada noche alentaron su participación. “Vengo desde muy lejos a ver qué pasaba si lo lograba… y lo logré gracias a ustedes”, dijo a Latina.

En cuanto a su historia, Gabriela es una joven cantante de 21 años, nacida en Ilo, Moquegua. Desde muy niña mostró una gran pasión por la música, especialmente por Michael Jackson, luego de que sus padres le compartieran canciones y videos del ‘Rey del Pop’. Sin embargo, para cumplir sus sueños tuvo que trabajar desde muy jovencita como mesera y cocinera a fin de matricularse en una academia musical. Así, por cosas del destino, un amigo le comentó que se aproximaba una nueva temporada de ‘Yo soy’, por lo que, sin dudarlo, se animó a presentarse al casting, donde sorprendió al jurado y logró llegar hasta la final. Parte de su éxito y dominio en el escenario se debe a que inició su carrera artística en el mundo drag, conforme declaró a Latina.

¿CUÁNTOS PUNTO DE RATING HIZO “YO SOY” EN LA GRAN FINAL?

“Yo soy” se ubicó como uno de los programas más vistos en la televisión peruana el pasado sábado 20 de diciembre de 2025. En la gran final de temporada, según cifras de Kantar Ibope Media, logró 12,1 puntos de rating y una audiencia estimada de 1 millón 430 mil personas. De esta manera, el programa de canto se posiciona como uno de los más populares a nivel nacional.

“He estado en competencias antes y, para mí, era fundamental que ellos la pasaran bien y sintieran que, más allá de ganar o perder, ya habían logrado algo enorme. Creo que el aplauso del público en el estudio y el del público en el patio de Latina los hizo sentirse poderosos. Y lo son”, dijo Franco Cabrera, conductor del espacio televisivo para Latina.