Por Redacción EC

Hay encuentros que parecen escritos por el destino y que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en historias difíciles de olvidar. La de Edgar Rimaycuna Inga tiene algo de eso. Un joven sacerdote que comenzó su camino religioso en Chiclayo, encontró en Robert Prevost a un guía para su vocación y, sin imaginarlo entonces, terminó acompañándolo en una de las responsabilidades más importantes de la Iglesia católica. Su historia cobró una dimensión especial el 8 de mayo de 2025, cuando, apenas unos días después de la elección del nuevo pontífice, fue designado secretario personal del papa León XIV.

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