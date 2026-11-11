Hay encuentros que parecen escritos por el destino y que, con el paso de los años, terminan convirtiéndose en historias difíciles de olvidar. La de Edgar Rimaycuna Inga tiene algo de eso. Un joven sacerdote que comenzó su camino religioso en Chiclayo, encontró en Robert Prevost a un guía para su vocación y, sin imaginarlo entonces, terminó acompañándolo en una de las responsabilidades más importantes de la Iglesia católica. Su historia cobró una dimensión especial el 8 de mayo de 2025, cuando, apenas unos días después de la elección del nuevo pontífice, fue designado secretario personal del papa León XIV.

Para Chiclayo, aquella noticia tuvo un significado que iba mucho más allá de un nombramiento en el Vaticano. Un sacerdote formado en sus aulas, cercano a su gente y marcado por los años de trabajo pastoral en Lambayeque había llegado a Roma para estar al lado de quien también había hecho de esa tierra una parte esencial de su vida. No era simplemente un peruano que alcanzaba una posición importante dentro de la Iglesia: era el reencuentro de dos caminos que habían comenzado mucho antes de que el mundo conociera a León XIV.

Un encuentro en Chiclayo que marcaría su destino

La historia comenzó en 2006, cuando Rimaycuna ingresó al Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo. Allí, entre años de formación, discernimiento y preparación sacerdotal, conoció a Robert Prevost, quien por entonces era conocido como el padre Roberto. Aquel primer vínculo no se limitó a la relación habitual entre un formador y un seminarista. Con el tiempo, Prevost se convirtió en una referencia espiritual para el joven chiclayano, acompañándolo en su crecimiento y ayudándolo a consolidar su vocación.

Los años hicieron que esa relación adquiriera una profundidad especial. Rimaycuna encontró en Prevost a alguien que no solo orientaba su camino religioso, sino que también confiaba en sus capacidades y alentaba su preparación. Mientras el sacerdote estadounidense desarrollaba su labor pastoral en el Perú, el joven seminarista avanzaba en su propio recorrido dentro de la Iglesia. Lo que entonces parecía una relación nacida en los espacios de formación de un seminario terminaría cruzando fronteras y acompañándolos hasta el corazón de la Santa Sede.

De la Catedral de Chiclayo a los estudios en Roma

Su camino sacerdotal también estuvo estrechamente ligado a la comunidad que lo vio crecer. Rimaycuna ejerció como vicario parroquial en la iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, donde fortaleció su cercanía con los fieles y continuó desarrollando su servicio religioso. En medio de esa labor, su vínculo con Prevost siguió presente. En 2017, este último lo acompañó en una nueva etapa de preparación académica en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, una oportunidad que representó otro paso importante en su formación.

Años después, la distancia geográfica no borraría aquella relación. En 2023, tras coincidir nuevamente con Prevost en una audiencia papal, Rimaycuna compartió un mensaje de agradecimiento que dejaba entrever la huella que había dejado su mentor en su vida. “Muchas gracias, monseñor Robert Prevost, por todo, por permitirme trabajar a su lado”, escribió en sus redes sociales, junto a algunas fotografías del encuentro. En ese momento, Prevost ya tenía la condición de cardenal, pero para el sacerdote peruano seguía siendo aquella figura que había acompañado sus primeros pasos y contribuido a su crecimiento.

Una nueva misión lejos de su tierra

El recorrido de Rimaycuna no se detuvo en el Perú. Durante 2024 desarrolló su servicio religioso en la comunidad de Manesseno, en la región italiana de Liguria. Fue una experiencia que amplió sus horizontes y lo llevó a continuar su vocación lejos de Chiclayo, en un entorno distinto, pero con la misma convicción de servicio. Cada destino parecía añadir una nueva página a una historia construida con formación, perseverancia y una profunda dedicación a la Iglesia.

Sin embargo, el llamado que recibiría en mayo de 2025 cambiaría definitivamente el rumbo de su vida. Tras la elección de Robert Prevost como papa León XIV, llegó la invitación para integrarse a su entorno más cercano como secretario personal. La noticia suponía dejar atrás una etapa vinculada a sus comunidades y comenzar otra junto al antiguo mentor que ahora tenía sobre sus hombros la responsabilidad de conducir a la Iglesia católica. El sacerdote chiclayano aceptó el encargo y emprendió el camino hacia el Vaticano, llevando consigo los recuerdos de la tierra donde había nacido su vocación.

El vínculo que cruzó fronteras y llegó al Vaticano

La despedida de Chiclayo estuvo acompañada por una mezcla de sentimientos. Marcharse significaba alejarse de una comunidad que había sido parte de su formación y de una ciudad que guardaba los primeros capítulos de su historia. Pero también implicaba continuar una misión junto a alguien que conocía desde sus años de seminario. “Dejé Chiclayo con nostalgia, pero con la certeza de que seguiré trabajando junto a un amigo y guía para el bien de la Iglesia”, expresó Rimaycuna antes de partir hacia Roma.

Hoy, su nombramiento representa un capítulo singular para la presencia peruana en la historia reciente del Vaticano. Detrás del cargo hay una historia de confianza cultivada durante años, de encuentros que resistieron la distancia y de una vocación que encontró orientación en quien terminaría convirtiéndose en el papa León XIV. Desde las aulas del seminario chiclayano hasta los pasillos de la Santa Sede, Edgar Rimaycuna ha recorrido un camino que comenzó lejos de los reflectores. Y quizá allí reside lo más conmovedor de su historia: antes de compartir una misión con el pontífice, fue un joven que encontró en un sacerdote llamado Roberto a alguien que creyó en él y lo ayudó a descubrir hasta dónde podía llevarlo su vocación.