No cabe duda de que el Mundial de Desayunos fue todo un éxito en Latinoamérica, no solo por la gran aceptación de los internautas, sino también porque permitió conocer la variedad de platos que tiene cada país. En ese sentido, el reconocido creador de contenido Ibai Llanos llegó al Perú con el objetivo de entregar oficialmente la ansiada ‘sartén de oro’, símbolo del campeonato del pan con chicharrón, que reunió a diversos personajes del país para lograr que este producto sea reconocido a nivel mundial. Sin embargo, quien no pasó desapercibido por sus numerosos videos en apoyo al platillo peruano fue ‘El Edu’, el carismático joven influencer de TikTok que se ganó el cariño del público en las redes sociales y recibió el trofeo de manos del creador español. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉN ES EL ‘EL EDU’, GANADOR DE LA ‘SARTÉN DE ORO’ DE IBAI LLANOS?

A través de sus redes sociales oficiales, Ibai Llanos sorprendió al público al anunciar que el creador de contenidos conocido como ‘El Edu’ será el encargado de custodiar la ‘sartén de oro’, luego de que el pan con chicharrón ganara el Mundial de Desayunos 2025. Ante ello, algunos se han cuestionado sobre la identidad del joven peruano, quien actualmente supera los 392 mil seguidores en TikTok. A pesar de que no es muy conocido por su nombre Eduar Cabrera Ulloa, según su cuenta, gracias a su contenido cómico y diversas parodias ha logrado ganarse el cariño del público.

De hecho, su popularidad aumentó gracias a la intensa campaña que realizó en sus redes sociales para apoyar al pan con chicharrón. Entre sus acciones destacaron subir a los buses de transporte público y recorrer las calles con el fin de conseguir votos, lo cual ayudó también a que se lograra el objetivo. De esta manera, como agradecimiento, los seguidores pidieron que el español entregue el trofeo al tiktoker peruano. “Gracias por la oportunidad. Fue una locura. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí”, dijo ‘El Edu’ muy emocionado por el reconocimiento.

¿DÓNDE SE CONSUME MÁS CHICHARRÓN EN EL PERÚ, SEGÚN PRODUCE?

El chicharrón, que se caracteriza por ser jugoso, crocante y delicioso, se ha consolidado como una de las carnes más consumidas en el país, formando parte de la tradición gastronómica de miles de familias peruanas, tanto en el desayuno como en el lonche. Por ello, en medio de las celebraciones por el Mundial de Desayunos, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que Ucayali se ubica como la primera región del país en consumo de chicharrón, con un promedio de 35 kilos por persona durante 2024. En el listado le sigue Tacna con 15 kilos, Ayacucho con 12 kilos y Madre de Dios con 9 kilos.

En cuanto al consumo mensual por hogar que realizan los peruanos, según el Observatorio PRODUCEmpresarial del Ministerio de la Producción, una vez más la región Ucayali lidera el ranking con un gasto promedio de S/ 83, seguida por Tacna (S/ 70), Madre de Dios (S/ 69) y Ayacucho (S/ 60). De esta manera, se espera que este 2025 la cifra pueda aumentar debido a la popularidad que obtuvo el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. Cabe mencionar que Lima cuenta con la mayor cantidad de restaurantes formales especializados en chicharronerías, con un total de 730 locales, lo que equivale al 40 % de la oferta a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO