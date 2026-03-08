La escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) provocada por la fuga registrada en un ducto de Camisea sigue generando medidas excepcionales por parte del Gobierno. Esta vez, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció un apoyo económico dirigido a un sector específico del transporte que también se ha visto afectado por la reducción del suministro.

La iniciativa busca aliviar el impacto financiero que enfrentan muchos conductores que invirtieron en convertir sus vehículos a este combustible. La compensación será temporal y estará vinculada a los pagos asociados a esa conversión. Descubre quiénes podrán acceder a este beneficio y cómo funcionará la ayuda anunciada por el Ejecutivo.

¿A QUÉ CONDUCTORES SE LES OTORGARÁ LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA?

El beneficio anunciado por el titular del MEF, Gerardo López Gonzáles, está dirigido específicamente a los taxistas que realizaron la transformación de sus motores mediante el programa estatal de financiamiento. El Estado se encargará de cubrir la cuota mensual que estos conductores devuelven habitualmente por el costo de instalación del equipo de gas, el cual oscila entre los 4,000 y 4,300 soles.

Al respecto, el ministro detalló en conferencia de prensa: “Lo que estamos haciendo es que el Estado compense el pago mínimo establecido mensual de esta conversión, de tal manera que el taxista que hizo el cambio de matriz o de equipo ya no la tiene que enfrentar, y la asume el Estado mientras dure la la situación contingente”.

¿CUÁL ES EL MONTO Y EL PLAZO DE ESTE AUXILIO ESTATAL?

La subvención cubriría el pago mensual promedio de 120 soles que el Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) suele descontar a los transportistas por sus consumos.

Aunque se prevé que la falla técnica en el Cusco se solucione en un periodo cercano a las dos semanas, el Ministerio de Economía ha decidido extender esta protección por un lapso de 30 días para asegurar un margen de recuperación.

“Esta medida de alivio podría ser durante todo un mes, más de 30 días desde que se otorgue de tal manera que alivie, porque los stocks se van generando y seguramente con precios distintos”, expresó López Gonzáles.

¿POR QUÉ LOS TAXISTAS HAN QUEDADO FUERA DE LA PRIORIDAD PARA GNV EN LOS GRIFOS?

A pesar de la compensación, los taxistas siguen excluidos de la lista de prioridad para el despacho de GNV, la cual está reservada para el transporte masivo como el Metropolitano y los corredores. La razón es que el parque automotor de taxis es mayoritariamente dual, lo que les permite operar con gasolina mientras dure la escasez.

Sobre esta restricción, el ministro de Transportes, Aldo Prieto, señaló lo siguiente: “Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo”, enfatizando que el gas sobrante debe garantizar la movilidad de miles de ciudadanos en buses de gran capacidad, según informa el diario La República.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ REPARAR EL DUCTO EN CUSCO?

Aunque la operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP) proyectó un periodo de 14 días para subsanar la rotura del ducto, el Gobierno mantiene una postura cautelosa. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, aclaró que dicho plazo no está confirmado y que todo está sujeto a las auditorías técnicas en el terreno.

Sobre la incertidumbre del cronograma, la premier manifestó: “(TGP) nos ha dicho catorce días; para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero no podemos asegurar cuánto es el tiempo”.

