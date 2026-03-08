Por José Templo

La escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) provocada por la fuga registrada en un ducto de Camisea sigue generando medidas excepcionales por parte del Gobierno. Esta vez, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció un apoyo económico dirigido a un sector específico del transporte que también se ha visto afectado por la reducción del suministro.

