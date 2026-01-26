Con el anuncio oficial de “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, uno de los nombres que más expectación ha generado entre los fans es el de Moro, el antagonista principal de esta nueva etapa del anime. Considerado uno de los villanos más peligrosos y complejos del universo “Dragon Ball”, Moro marca un regreso a amenazas más oscuras, antiguas y devastadoras.

Su llegada representa un cambio de tono en la saga, alejándose del poder puramente físico para introducir una amenaza basada en la absorción de energía, la magia y la destrucción planetaria.

¿Quién es Moro? Un antiguo enemigo del universo

Moro es un ser ancestral, activo mucho antes de los eventos principales de “Dragon Ball Super”. En el pasado, aterrorizó galaxias enteras al devorar la energía vital de planetas completos, dejándolos convertidos en mundos muertos.

Su poder era tan grande que incluso los Kaioshin tuvieron que intervenir para detenerlo. Tras una dura batalla, Moro fue capturado y encerrado en una prisión de máxima seguridad de la Patrulla Galáctica, donde permaneció sellado durante millones de años… hasta ahora.

El villano conocido como el “Devorador de planetas”

El apodo de Moro, “Planet-Eater”, no es una exageración. A diferencia de otros villanos de la saga, él no destruye planetas por impulso o crueldad, sino que se alimenta literalmente de su energía vital.

Cuanta más energía absorbe, más joven, fuerte y peligroso se vuelve. Esto lo convierte en una amenaza progresiva: cada mundo que consume lo acerca a su máximo poder, poniendo en riesgo no solo a un sistema solar, sino al equilibrio del universo entero.

Un poder distinto al de otros villanos de “Dragon Ball”

Una de las razones por las que Moro destaca dentro de la franquicia es su estilo de combate único. No depende únicamente de la fuerza física ni de transformaciones tradicionales, sino de habilidades como:

Absorción de energía vital a gran escala

Manipulación mágica

Drenaje de poder incluso a distancia

Capacidad para debilitar a sus oponentes sin tocarlos

Estas habilidades lo convierten en un enemigo especialmente peligroso para Goku y Vegeta, acostumbrados a enfrentar rivales mediante el combate directo.

Moro frente a Goku y Vegeta

En “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol”, Goku y Vegeta se enfrentan a uno de sus mayores retos. Moro no solo puede neutralizar sus ataques, sino que se fortalece mientras ellos se desgastan.

Este enfrentamiento obliga a ambos saiyajins a replantear su forma de luchar y buscar nuevas vías de crecimiento. La amenaza de Moro no se resuelve únicamente con más poder, sino con estrategia, control y cooperación con la Patrulla Galáctica.

La conexión de Moro con la Patrulla Galáctica

Moro está directamente ligado a la Patrulla Galáctica, ya que fue esta organización la encargada de custodiarlo durante siglos. Su escape de la prisión galáctica es el detonante principal de la historia y el motivo por el cual la Patrulla solicita la ayuda de Goku y Vegeta.

Esta conexión refuerza el tono más cósmico y policial del nuevo anime, ampliando el universo narrativo de “Dragon Ball Super” más allá de la Tierra y los torneos.

Con este villano, “Dragon Ball Super: The Galactic Patrol” apunta a convertirse en una de las entregas más intensas y ambiciosas de la franquicia moderna.