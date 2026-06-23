El crucial partido entre la Selección de Ecuador y Alemania por el Grupo E del Mundial 2026 no solo captará la atención por lo que ocurra entre los jugadores dentro de la cancha. En el centro del terreno de juego estará Mary Victoria ‘Tori’ Penso, la árbitra estadounidense designada por la FIFA para impartir justicia en este decisivo encuentro que se disputará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Aquí te contamos todo sobre quién es, cuál es su trayectoria, su historia y los hitos de la mujer que sigue rompiendo barreras en la Copa del Mundo masculina.

¿Quién es ‘Tori’ Penso?

Mary Victoria Penso, conocida en el mundo del deporte como 'Tori’ Penso, nació en Stuart, Florida, y a sus 39 años se ha consolidado como una de las juezas más prestigiosas y respetadas del fútbol internacional. Sin embargo, su camino hacia la élite del arbitraje no fue el convencional.

Antes de dedicarse por completo a las canchas, Penso construyó una exitosa carrera en el mundo corporativo. Se graduó en marketing digital por la Universidad Estatal de Florida y trabajó para gigantes multinacionales como Coca-Cola y Red Bull. Más tarde, obtuvo un MBA en la Universidad Case Western Reserve, demostrando una faceta académica y ejecutiva que posteriormente trasladó a su liderazgo dentro del campo de juego.

Una pionera del arbitraje femenino en los Mundiales masculinos

La presencia de ‘Tori’ Penso en el Mundial 2026 está haciendo historia. El pasado 18 de junio, se convirtió en la segunda mujer en la historia en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina como árbitra central (tras el debut de la francesa Stéphanie Frappart en Qatar 2022), al liderar el encuentro entre Chequia y Sudáfrica.

Para el partido de Ecuador contra Alemania, Penso no estará sola. Lidera una terna arbitral completamente femenina junto a sus compatriotas y asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, consolidando el proyecto de inclusión y paridad de género que la FIFA viene impulsando con fuerza en las máximas citas del balompié.

Los grandes hitos en la carrera de Mary Victoria Penso

El nombramiento para el trascendental choque del Grupo E no es ninguna casualidad; responde a un ascenso meteórico y a un currículum lleno de momentos históricos:

Pionera en la MLS (2020): Se convirtió en la primera mujer en pitar un partido de temporada regular de la Major League Soccer en más de dos décadas.

Se convirtió en la primera mujer en pitar un partido de temporada regular de la Major League Soccer en más de dos décadas. Eliminatorias mundialistas (2021): Fue la primera mujer encargada de arbitrar un partido clasificatorio masculino de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA.

Fue la primera mujer encargada de arbitrar un partido clasificatorio masculino de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA. La gran Final del Mundial Femenino (2023): Penso tocó el cielo deportivo al ser la jueza principal de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde España se coronó campeona ante Inglaterra.

Penso tocó el cielo deportivo al ser la jueza principal de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde España se coronó campeona ante Inglaterra. Experiencia internacional: Ha sumado participaciones en torneos de alto calibre como el Mundial de Clubes, la Copa Mundial Femenina Sub-20 y partidos amistosos de selecciones absolutas masculinas (como el Argentina vs. Venezuela de 2025).

Ecuador vs. Alemania: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Mundial 2026?

El duelo donde Tori Penso será la encargada de dictar las reglas del juego definirá las aspiraciones de la ‘Tricolor’ frente a la poderosa escuadra teutona.