La FIFA definió los árbitros para la última fecha de la fase de grupos: te contamos quién es Mary Victoria Penso, la jueza de la MLS que estará bajo la lupa en el MetLife Stadium en el partido entre Ecuador y Alemania. (Foto: Mary Penso Instagram)
La FIFA definió los árbitros para la última fecha de la fase de grupos: te contamos quién es Mary Victoria Penso, la jueza de la MLS que estará bajo la lupa en el MetLife Stadium en el partido entre Ecuador y Alemania. (Foto: Mary Penso Instagram)
Por Paolo Valdivia

El crucial partido entre la Selección de Ecuador y Alemania por el Grupo E del Mundial 2026 no solo captará la atención por lo que ocurra entre los jugadores dentro de la cancha. En el centro del terreno de juego estará Mary Victoria ‘Tori’ Penso, la árbitra estadounidense designada por la FIFA para impartir justicia en este decisivo encuentro que se disputará en el Estadio MetLife de Nueva Jersey. Aquí te contamos todo sobre quién es, cuál es su trayectoria, su historia y los hitos de la mujer que sigue rompiendo barreras en la Copa del Mundo masculina.

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