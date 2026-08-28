Dicen que la gratitud es la memoria del corazón, y ese sentimiento apunta ahora en dirección hacia un profesional peruano de la medicina, que ha decidido cerrar un importante capítulo en su vida profesional. Hablamos en esta ocasión del doctor Edgar Amorín Kajatt, médico especializado en cirugía oncológica y de tórax, considerado una eminencia en su campo de acción y referente para otros profesionales de la salud del Perú y del extranjero.

El doctor Amorín Kajjat, nacido en Ayacucho y poseedor de una amplia trayectoria profesional y una extensa formación académica en países como Alemania, Estados Unidos y Japón, se despide del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) después de 44 años. Así como lo lee, más de cuatro décadas dedicadas al servicio de la salud en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer.

Quienes lo conocen y han sido atendidos por él en algún momento, lo consideran como un médico que se destaca no solo por sus conocimientos y acertados diagnósticos, sino también por un detalle importante y crucial para cualquier persona que busca ayuda en un momento de enfermedad: su trato humano.

“Es un médico muy capo y súper humano. Cuando personas de provincia han requerido citas con él, aceptaba y los atendía en Neoplásicas con un corazón enorme”, dijo una fuente que conoce al doctor, al ser consultada por este diario.

Doctor Edgar Amorín Kajatt se despide del INE después de más de 4 décadas de trabajo | Foto: Facebook de Edgar Amorin Kajatt

Según pudo conocer El Comercio, el doctor Amorín Kajatt deja el INEN para trabajar en el sector privado. Actualmente se está capacitando para obtener la certificación en cirugía robótica del sistema Da Vinci.

Una vida dedicada al estudio y a salvar vidas

El doctor Edgar Amorín Kajatt estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y realizó su especialización en el INEN. Complementó su formación académica en destacados centros de Alemania, Estados Unidos y Japón. Es, además, Magister en Ética Médica y Bioética y Doctor en Medicina.

Fue jefe del Departamento de Tórax, director de Cirugía y director general del INEN. Es considerado como un pionero en el Perú en cirugía robótica mínimamente invasiva y en el uso del láser para cirugías de metástasis pulmonares. También es impulsor de la cirugía robótica en el INEN.

En el ámbito de la investigación, ha publicado distintos artículos científicos y libros, y además ha participado en investigaciones internacionales y ocupado cargos en sociedades médicas. Su tarea profesional ha recibido reconocimientos de importantes instituciones como el Congreso de la República, el Colegio Médico del Perú y el Parlamento andino, entre otras.

El doctor Edgar Amorín Kajatt es un feliz esposo y orgulloso padre de tres hijos. Además de la medicina, que es su pasión, realiza otras actividades que disfruta con entusiasmo como jugar frontón, practicar natación y tocar guitarra.

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