Por su amplia experiencia, el Dr. Edgar Amorín es un referente en el campo del cáncer y la cirugía oncológica torácica | Foto: Archivo
Por su amplia experiencia, el Dr. Edgar Amorín es un referente en el campo del cáncer y la cirugía oncológica torácica | Foto: Archivo
Por Redacción EC

Dicen que la gratitud es la memoria del corazón, y ese sentimiento apunta ahora en dirección hacia un profesional peruano de la medicina, que ha decidido cerrar un importante capítulo en su vida profesional. Hablamos en esta ocasión del doctor Edgar Amorín Kajatt, médico especializado en cirugía oncológica y de tórax, considerado una eminencia en su campo de acción y referente para otros profesionales de la salud del Perú y del extranjero.