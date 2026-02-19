¡El “Capibara Fest 2026″ llega al Parque de las Leyendas! Descubre quiénes entran GRATIS este 22 de febrero

Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta ocasión puntual para celebrar un evento entorno al roedor más grande del mundo. A propósito de la realización del “Capibara Fest” que figura programado para el domingo 22 de febrero, te contamos que ciertos grupos de personas pueden acceder al zoológico de manera gratuita, y visitando sede puntual a fin de terminar disfrutando de shows artísticos, activaciones, experiencias acuáticas, y mucho más.

ESTAS PERSONAS PUEDEN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS Y EL DOMINGO 22 DE FEBRERO PARA DISFRUTAR DEL “CAPIBARA FEST”

Las redes sociales hoy certifican la popularidad del Parque de las Leyendas como entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), y ahora con motivo del “Capibara Fest” programado, resultan llamativas las promociones lanzadas, descuentos, y hasta gratuidad dirigida a ciertos grupos poblacionales.

De manera preferencial, hoy tanto las Personas Con Discapacidad (PCD) e identificadas con carné del CONADIS, como veteranos de guerra debidamente acreditados, y también guías oficiales de turismo, cuentan con acceso sin costo alguno a las instalaciones de dicho zoológico, y cuyas sedes habilitadas se ubican en San Miguel y Huachipa.

Según la información brindada entorno a la existencia de ofertas especiales, por ejemplo, y desmentidas mediante comunicado, el Parque de las Leyendas confirma que los grupos poblacionales destacados y público en general, pueden disfrutar del servicio brindado, visitar a los animales, entretenerse mediante el “Capibara Fest” del 22 de febrero, y conocer el jardín botánico, entre otros atractivos, durante los 365 días del año e incluso feriados y jornadas no laborables.

LA SERIE DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS PARA CELEBRAR EL “CAPIBARA FEST 2026″

Lugar: Sede de San Miguel

Desde las 11 a.m., una batucada dará inicio a serie de eventos programados en la explanada de Chabuca Granda.

Grandes y chicos podrán tomarse fotos en las zonas instagrameables con motivos “capibarescos”, y disfrutar además de una feria gastronómica para todos los gustos.

Venta de merchandising

Una de las actividades programadas e infaltables para este evento en honor al roedor más grande del mundo, será la refrescante “Al agua Capibara” donde grandes y chicos podrán gozar de la apertura de aspersores listos para hacerte disfrutar de una lluvia de frescura.

Sesión de zumba al aire libre, y activaciones musicales por parte de Rogelio Callupe, imitador oficial de Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, y para cerrar con broche de oro, Amaya Hnos. pondrá la cuota de cumbia gracias a éxitos como “Lejos de ti”, Mix de Selena y mucho más.

EL COSTO DE LA ENTRADA GENERAL PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN 2026

La concurrencia a diversos espacios recreativos tiene en el Parque de las Leyendas a uno de los más visitados, y desde Lima ofreciendo variados atractivos bajo nuevo tarifario habilitado.

A través de redes sociales, la MML ha confirmado el incremento de 2 soles en el precio de entrada general 2026 a un zoológico cuyas sedes de San Miguel y Huachipa abren sus puertas incluso durante los días feriado, y permitiendo asimismo el acceso gratuito a grupos poblacionales muy particulares.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta terminar ingresando gratis a instalaciones de ambas sedes, si conformas alguno de los grupos poblacionales e importantes del país mencionados líneas arriba.