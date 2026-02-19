Por Luis Carlo Merino

Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta ocasión puntual para celebrar un evento entorno al roedor más grande del mundo. A propósito de la realización del “Capibara Fest” que figura programado para el domingo 22 de febrero, te contamos que ciertos grupos de personas pueden acceder al zoológico de manera gratuita, y visitando sede puntual a fin de terminar disfrutando de shows artísticos, activaciones, experiencias acuáticas, y mucho más.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¡El “Capibara Fest 2026″ llega al Parque de las Leyendas! Descubre quiénes entran GRATIS este 22 de febrero
Quién

¡El “Capibara Fest 2026″ llega al Parque de las Leyendas! Descubre quiénes entran GRATIS este 22 de febrero

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: estos artistas podrían acompañar al puertorriqueño durante su show de medio tiempo
Quién

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: estos artistas podrían acompañar al puertorriqueño durante su show de medio tiempo

Walt Disney: ¿Quién reemplazará a Bob Iger como próximo mandamás de la compañía?
Quién

Walt Disney: ¿Quién reemplazará a Bob Iger como próximo mandamás de la compañía?

“Chicago PD”: Un querido personaje será padre y los fans enloquecen en redes
Quién

“Chicago PD”: Un querido personaje será padre y los fans enloquecen en redes