La selección de Bolivia consiguió un histórico triunfo por 1-0 sobre Brasil en el estadio Hernando Siles de La Paz y aseguró su clasificación al repechaje rumbo al Mundial 2026. El resultado no alcanzaba por sí solo, pues los altiplánicos también dependían del desenlace entre Venezuela y Colombia. Finalmente, la goleada de los cafeteros 6-3 en Maturín allanó el camino y desató la euforia en todo el país andino.

En medio de la celebración, uno de los líderes del equipo boliviano sorprendió con un gesto que rápidamente se hizo viral: apareció vistiendo la camiseta de la selección de Colombia, interpretado como un agradecimiento por el papel que tuvieron en su clasificación. A continuación, te contamos de qué jugador se trata.

¿QUÉ JUGADOR BOLIVIANO FESTEJÓ CON LA CAMISETA DE COLOMBIA?

El protagonista fue el arquero y capitán de la selección, Carlos Lampe, quien con 38 años es uno de los referentes históricos del fútbol boliviano. Tras la victoria frente a Brasil, el guardameta participó en una caravana de festejo con los hinchas de su país luciendo la camiseta número 10 de James Rodríguez, con quien la había intercambiado en un partido anterior.

La acción del arquero fue interpretada de diferentes formas en redes sociales y medios. Para muchos bolivianos, fue una manera de agradecer a Colombia por el triunfo frente a Venezuela, resultado que les permitió acceder al repechaje. Otros lo leyeron como una indirecta hacia la Vinotinto, que quedó eliminada en la última fecha pese a tener grandes posibilidades de clasificar. Más allá de las interpretaciones, la imagen de Lampe con la camiseta cafetera se convirtió en símbolo de la histórica clasificación.

¿QUÉ DIJO CARLOS LAMPE TRAS LA CLASIFICACIÓN AL REPECHAJE?

Visiblemente emocionado, Lampe reconoció lo difícil que fue llegar hasta esta instancia. “Ya no tengo lágrimas de todo lo que lloré de felicidad. Se ganó una batalla importante, muy difícil y dura”, declaró en zona mixta tras el pitazo final frente a Brasil.

El arquero también resaltó el compromiso de su plantel: “No dependíamos de nosotros y se sufrió para llegar a este momento, pero hay mucha satisfacción porque lo pudimos cumplir. No le fallamos a nuestra gente y ahora nos queda prepararnos para ir a pelear ese lugar”.

Con este desenlace, Bolivia vuelve a soñar con un Mundial después de más de dos décadas, ya que su última participación fue en Estados Unidos 1994. En marzo de 2026 disputará el repechaje intercontinental, instancia que otorgará dos boletos a la Copa del Mundo y en la que enfrentará a rivales de Asia, África, Oceanía o la Concacaf.

¿CÓMO SE DEFINIÓ EL PASE DE BOLIVIA AL REPECHAJE?

El boleto llegó con una combinación de resultados que parecía improbable:

Bolivia debía derrotar a Brasil en la altura de El Alto.

Venezuela tenía que perder frente a Colombia en Maturín.

Ambas condiciones se cumplieron. La Verde logró imponerse 1-0 gracias a un penal convertido por Miguel Terceros en el minuto 44, mientras que los dirigidos por Néstor Lorenzo protagonizaron un vibrante 6-3 frente a la Vinotinto. Así, Bolivia cerró las Eliminatorias en el séptimo lugar con 20 puntos, dos más que los venezolanos, asegurando su lugar en la repesca intercontinental.