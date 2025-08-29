Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por el Patronato del Parque de las Leyendas, y en esta ocasión puntual para celebrar efemérides que recuerda la importancia de sector poblacional vulnerable. Al respecto, resulta importante destacar que los últimos dos días del mes de agosto 2025, representarán precisamente las jornadas donde las puertas de las dos sedes del famoso zoológico limeño, quedarán abiertas gratuitamente para quienes cumplan con ciertas condiciones.

¿QUIÉNES PODRÁN INGRESAR GRATIS AL PARQUE DE LAS LEYENDAS DURANTE EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO 2025?

Termina un nuevo mes en Perú, siendo agosto 2025 aquel periodo que culmina con una gran noticia dirigida a sector poblacional puntual cuyo ingreso al Parque de las Leyendas durante este último fin de semana, resultará gratuito conmemorando efemérides.

Al respecto, y según lo precisa el patronato a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), te contamos que todas las personas a partir de los 60 años, podrá ingresar a la sede de San Miguel de dicho zoológico y Huachipa también, sin tener que realizar pago alguno, y esto en el marco de la celebración por el Día del Adulto Mayor.

El Parque de las Leyendas anuncia gratuidad dirigida a adultos mayores para el ingreso a sus sedes durante los días sábado 30 y domingo 31 de agosto. (Fuente: Parque de las Leyendas)

La precisión remarca que como única condición para hacer uso de la gratuidad de ingreso al Parque de las Leyendas, el ciudadano de la tercera edad solamente debe acercarse a puerta principal durante los días sábado 30 y domingo 31 de agosto, y mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cabe resaltar, que junto al Día del Adulto Mayor conmemorado el martes 26 de dicho mes, el patronato a cargo de la MML también estará llevando a cabo programación orientada a celebrar la Festividad de Santa Rosa de Lima mediante escenificaciones y presentación de danzas, entre otras actividades.

ESTOS SON LOS PRECIOS DE ENTRADAS PARA VISITAR LAS SEDES DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Tarifas Regulares

- Entrada General S/15 (De 13 años a más)

- Niños S/8 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

- Personas con Discapacidad (Gratuito)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes entre 4 y 8 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/8

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

EL PASO A PASO AUTORIZADO POR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS PARA LA COMPRA ONLINE DE ENTRADAS EN 2025

Con miras a celebración del Día de Santa Rosa de Lima, hoy la MML que administra el reconocido Parque de las Leyendas ubicado tanto en San Miguel como Huachipa, ratifica el cumplimiento del mismo tarifario adoptado para los últimos años, y asimismo dispone que los visitantes tengan la facilidad de comprar boletos en línea mediante el uso de dispositivos móviles, computadora, entre otras herramientas digitales.

Actualmente, si piensas adquirir entradas para visitar dicho centro de esparcimiento y mirar animales de Costa, Sierra y Selva, debes hacerlo tomando en consideración el siguiente paso a paso conformado por hasta 9 puntos clave:

1- Ingresa a la plataforma oficial del Parque de las Leyendas.

2- Pulsa en la opción “Compra Entradas” de Sede San Miguel o Sede Huachipa.

3- Pulsa “Entrada General”, selecciona el tipo de entrada y además cantidades.

4- Clic a “Añadir al Carrito”.

5- Elige la fecha de tu visita.

6- Completa Detalles de Facturación y “Realiza el Pedido”.

7- Acepta términos y condiciones, verifica monto y paga.

8- Confirma tipo de tarjeta o código Yape con el cual debes abonar el monto de la compra.

9- Listo! Acércate en el día y la hora escogida portando tu ticket de pago.

Cabe resaltar, que para ambas sedes del Parque de las Leyendas, la modalidad de compra online es la misma, al igual que los precios y otras características propias de la venta habilitada por la MML en 2025.