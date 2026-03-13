Por Luis Carlo Merino

Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, pero en esta ocasión particular, y gracias a promoción lanzada, hasta 18 días estarán disponibles para el ingreso con descuento. De acuerdo a información dada a conocer oficialmente, las entradas para acceder a dicho zoológico, terminarán gozando de rebaja debido a un mes de aniversario por el cual este grupo puntual de beneficiarios, podrá visitar instalaciones de ambas sedes pagando módica suma entre fechas del tercer mes del año.

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