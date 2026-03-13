Los fines de semana suelen llegar con grandes novedades anunciadas por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, pero en esta ocasión particular, y gracias a promoción lanzada, hasta 18 días estarán disponibles para el ingreso con descuento. De acuerdo a información dada a conocer oficialmente, las entradas para acceder a dicho zoológico, terminarán gozando de rebaja debido a un mes de aniversario por el cual este grupo puntual de beneficiarios, podrá visitar instalaciones de ambas sedes pagando módica suma entre fechas del tercer mes del año.

ESTAS PERSONAS SE BENEFICIAN CON ENTRADAS A MITAD DE PRECIO PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS

Buscando acercar a la comunidad a espacios donde puedan disfrutar de la aventura, naturaleza y hasta divertirse con la familia, el Patronato del Parque de las Leyendas suele lanzar promociones que llaman la atención, y en esta ocasión particular, anunciando descuento del 50% para menores de edad.

Durante 18 días, es decir, del 14 al 31 de marzo 2026, las puertas de las sedes de San Miguel y Huachipa de dicho zoológico, estarán abiertas para conmemorar su 62º aniversario, y por ello permitiendo el ingreso de niños entre los 3 y 12 años tras realizar pago de entrada a mitad de precio.

La información brindada por parte del Patronato del Parque de las Leyendas, termina remarcando que el descuento del 50% puede hacerse efectivo a través de la compra online o presencial, y también activada vía Joinnus donde figuran habilitadas otras promociones.

ESTO CUESTA ADQUIRIR UNA ENTRADA GENERAL PARA VISITAR EL PARQUE DE LAS LEYENDAS HOY

La concurrencia a diversos espacios recreativos tiene en el Parque de las Leyendas a uno de los más visitados, y desde Lima ofreciendo variados atractivos bajo nuevo tarifario habilitado.

A través de redes sociales, la MML ha confirmado el incremento de 2 soles en el precio de entrada general 2026 a un zoológico cuyas sedes de San Miguel y Huachipa abren sus puertas incluso durante los días feriado, y permitiendo asimismo el acceso gratuito a grupos poblacionales muy particulares.

En relación a esta información, te compartimos a continuación los conceptos, montos y requisitos que debes cumplir para ingresar al Parque de las Leyendas desde este Año Nuevo:

Tarifas Regulares

- Entrada General S/20 (De 13 años a más)

- Niños S/10 (De 3 a 12 años)

- Adultos Mayores S/4 (De 60 años a más)

Tarifas Promocionales (Previa solicitud de marzo a diciembre)

- Instituciones Educativas

Estudiantes 5 soles según niveles de educación superior y cantidades en ambos casos / Profesores y padres de familia, S/10

HORARIO PARA PÚBLICO VISITANTE : Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados)

: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 5 p.m. (incluye feriados) HORARIO PARA VENTA DE ENTRADAS: Lunes a Domingo de 9 a.m. a 4.30 p.m.

A propósito de precios y atractivos propios del zoológico, resulta importante destacar que además de costos generales, una vez dentro el Parque de las Leyendas puedes acceder a botes a pedal y motor por tan solo 12 y 6 soles, respectivamente, y asimismo hasta terminar ingresando gratis a instalaciones de ambas sedes, si conformas alguno de los grupos poblacionales e importantes del país mencionados líneas arriba.