Por Luis Carlo Merino

A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas del Apolo 8 realizaron el primer viaje alrededor de la Luna. Hoy la noticia trasciende luego que a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y Christina Koch, alzaran vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, siendo ésta última quien llama ahora la atención por haberse convertido en la primera mujer e integrante de programa a partir del cual se busca sobrevolarla con diversos fines. Con respecto a esta información proveniente de Estados Unidos, te compartimos a continuación sus impresiones tras el éxito de histórico despegue, biografía y mucho más.

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