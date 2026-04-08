A nivel global, la misión Artemis II de la NASA evoca lo sucedido hace más de 50 años cuando astronautas del Apolo 8 realizaron el primer viaje alrededor de la Luna. Hoy la noticia trasciende luego que a bordo del cohete Space Launch System (SLS) y la nave espacial Orion, Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), y Christina Koch, alzaran vuelo hacia el único satélite natural de la Tierra, siendo ésta última quien llama ahora la atención por haberse convertido en la primera mujer e integrante de programa a partir del cual se busca sobrevolarla con diversos fines. Con respecto a esta información proveniente de Estados Unidos, te compartimos a continuación sus impresiones tras el éxito de histórico despegue, biografía y mucho más.

ELLA ES CHRISTINA KOCH, LA PRIMERA MUJER EN ORBITAR LA LUNA Y MEDIANTE LA MISIÓN ARTEMIS II DE LA NASA

A nivel global, y tras más de 5 décadas, el lanzamiento de una misión lunar vuelve a generar expectativa, y esto mediante un Artemis II que cuenta con participación femenina gracias a Christina Koch.

La licenciada en Ingeniería Eléctrica y Física, y originaria de Grand Rapids, Michigan, hoy llama la atención de medios luego que a bordo de la nave Orion, y junto a Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen de la CSA, pasara a convertirse en la primera mujer e integrante de misión rumbo al único satélite natural de la Tierra.

“La Luna no es solo un símbolo para reflexionar sobre nuestro lugar en el universo, es un faro para la ciencia y para comprender de dónde venimos”, reflexionaba Christina Koch entorno a la importancia de dicho cuerpo celeste rocoso, y durante conferencia de prensa brindada de manera previa a una participación en Artemis II que considera “un increíble privilegio y responsabilidad”.

Según lo informa la NASA con respecto a la biografía de la primera mujer tripulante de una misión rumbo al único satélite natural de la Tierra, la ingeniera estadounidense es astronauta desde el 2013, y actualmente ejerce funciones como especialista de misión de programa que envía a especialistas entrenados y equipados a explorar la Luna, habiendo sido su puesto previo volando a bordo de la Estación Espacial Internacional (Expediciones 59, 60 y 61).

EN ESTO CONSISTE EL ARTEMIS II QUE HA ORBITADO LA LUNA COMO MISIÓN DE LA NASA

Han transcurrido 6 días desde que Orion alzara vuelo hacia la Luna, y mediante el cohete SLS, generando así gran expectativa a nivel global por llevarse a cabo una misión que tras más de 50 años comparte similitudes con el programa Apolo.

Desde la NASA, hoy se conoce que a través del histórico viaje, “los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado, (y) con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo”.

Ante lo expuesto, resulta importante destacar que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, y Jeremy Hansen de la CSA, buscan explorar el único satélite natural de la Tierra, y durante 10 días desde el 1 de abril “para llevar a cabo descubrimientos científicos”, poner a prueba los sistemas y el hardware de Artemis, y sobre todo ayudar a allanar el camino hacia una futura presencia humana sostenible en la superficie lunar.

ARTEMIS II: ESTO DIJO EL MAYOR GENERAL DE LA FAP QUE FUE INVITADO POR LA NASA PARA PRESENCIAR EL LANZAMIENTO DE ORION

En un hecho sin precedentes, 4 astronautas de Artemis II han terminado sobrevolando la Luna, y batiendo récord tras lanzamiento ocurrido un 1 de abril que asimismo quedará enmarcada en la historia peruana como la fecha donde el país contó con varios representantes siendo testigos de despegue de la nave Orion.

Desde el Kennedy Space Center, la presencia del jefe institucional de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (Conida), Mayor General FAP Roberto Melgar Sheen, llamó la atención de medios nacionales que vienen destacándolo precisamente, y esto tras recibir invitación formal por parte de la NASA.

"Esta misión reviste unas características particulares“, refirió inicialmente, pero no sin antes calificar su participación en lanzamiento de la nave Orion del Artemis II, y para las cámaras de 24 Horas de Panamericana TV, como un privilegio que le terminó resultando impresionante.

Resulta importante hacer mención también, que así como el Mayor General FAP Roberto Melgar Sheen representando a Conida, Daniela Villanueva Colina puso la bandera peruana muy en alto ubicándose en el top 5 de los finalistas del concurso de mascota lunar de la NASA, mientras las ingenieras Jackelynne Silva-Martínez y Claudia Eyzaguirre, resaltan aún más debido a trabajo realizado conformando histórica misión enviada a la Luna.