Después de poner fin a su romance con Mayra Goñi hace algunos meses, Ricardo Mendoza ha vuelto a encontrar el amor y no ha dudado en hacerlo público. Hace unos días, el comediante anunció en un programa digital que ya tiene novia, pero decidió mantener en secreto el nombre de su nueva pareja.

Si bien es una incógnita la identidad de la nueva conquista del conductor de “Hablando Huevadas”, esto no ha sido impedimento para que el programa “Magaly TV La Firme” averigüe quién es y revele algunos datos sobre ella.

¿QUIÉN ES LA NUEVA PAREJA DE RICARDO MENDOZA?

Mediante un informe periodístico, el programa de Magaly Medina reveló que la nueva novia de Ricardo Mendoza se llama Katya Isabel Mosquera Pinedo. Se trata de una señorita de 33 años que se dedica a la aviación, en el puesto de anfitriona de vuelo o tripulante de cabina para LATAM Airlines, una reconocida aerolínea de Latinoamérica.

El comediante y la azafata fueron captados caminando y agarrados de la mano en un centro comercial, mientras ella estaba en su jornada laboral. “Ella es la oficial, él la oficializó y él está enamorado”, sostuvo la conductora de televisión.

¿QUÉ DIJO RICARDO MENDOZA SOBRE SU NUEVA RELACIÓN SENTIMENTAL?

El popular ‘Richavo’ sorprendió a sus segudiores al revelar en el programa ‘Ni Colágeno Ni Milf’, junto a la productora Cathy Sáenz, que tiene una nueva pareja y está profundamente enamorado.

Aunque no proporcionó el nombre de su pareja, mencionó que es una mujer que le brinda posibilidades de viajes ilimitadas. Esta declaración rápidamente generó curiosidad sobre la identidad de su nueva compañera sentimental.

En esta línea, Ricardo Mendoza quiso comentar que anunció públicamente su actual relación el pasado domingo 12 de mayo durante la última edición de “Hablando Huevadas”, pero esa parte tuvo que ser eliminada del programa debido a que se extendieron respondiendo a las críticas por sus polémicas posturas con sus seguidores.

Asimismo, el artista compartió que ya ha presentado a su novia con sus amigos, incluyendo a Jorge Luna, y con el público que asistió a su show de comedia.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA NUEVA PAREJA DE RICARDO MENDOZA TRAS SU EXPOSICIÓN MEDIÁTICA?

Tras difundirse las fotos de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera en redes sociales y algunos canales de televisión, la situación no habría sido del agrado de la nueva pareja del comediante, quien no es una figura pública.

“Salieron unas imágenes de nosotros en televisión y a ella la han capturado con uniforme. Eso fue como un golpe para ella. Es algo que ella no esperaba”, relató Mendoza en “Solo queremos conversar”, su otro video-podcast de YouTube.

Tras ello el humorista complementó: “Yo no me apresuro, después de haber tenido tantas polémicas, yo ya no puedo tener una vida más o menos como lo habitual”

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE LA RUPTURA ENTRE RICARDO MENDOZA Y MAYRA GOÑI?

A finales del año pasado, el conductor de “Hablando Huevadas” respondió la pregunta de un seguidor sobre su relación con Mayra Goñi. El comeditante manifestó que habían dejado de salir juntos después de haber pasado la estadía de la actriz en Lima. Si bien no brindó muchos detalles específicos, Mendoza quiso cerrar el tema señalando que solo tiene una amistad con la actriz.

Por su parte, Mayra Goñi también declaró sobre lo sucedido. La actriz confirmó que estuvo saliendo con Mendoza en el tiempo que ella se encontraba en Lima, pero debido a que ella piensa que una relación a distancia no funciona jamás, decidió evitar problemas y zanjar el asunto ahí, según informa el diario La República.