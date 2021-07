3 de 9

"The Mandalorian" ha sido otro éxito de Disney+ y la gran esperanza para los fans de "Star Wars", por lo que no sorprende que haya conseguido 24 nominaciones en los Emmy, igualando a "The Crown". Lo que sí sorprende es que su protagonista, Pedro Pascal, no haya entrado a la categoría de mejor actor. (Fuente: Disney+)