Luego de que saliera a la luz el ampay de infidelidad de Aldo Miyashiro con la exreportera Fiorella Retiz, la relación entre el conductor de televisión y la actriz Érika Villalobos llegó a su fin y ambos personajes pidieron respeto a los medios de comunicación para no pronunciarse más sobre el tema por el bienestar de sus hijos.

A pesar de todo, el nombre de uno de los hijos de Érika y Aldo no pudo escaparse de los titulares y se ha convertido en tendencia en las redes sociales por un motivo que va más allá de la ruptura de sus padres.

¿QUIÉN ES EL HIJO DE ÉRIKA VILLALOBOS Y ALDO MIYASHIRO?

El hijo mayor de los personajes de televisión se llama Mikael Miyashiro Villalobos. En 2022 sorprendió a más de uno con su presencia en el teatro, donde incursionó en una obra dirigida por su padre. En aquel entonces, el joven actor manifestó que la actuación siempre fue parte fundamental de su vida y que en sus inicios no tuvo el apoyo de sus padres.

“Siempre he estado relacionado con el arte. Lo que me quedó fue la convicción, el querer hacerlo siempre. Recuerdo que mis papás no estaban felices con la idea, pero al final es lo que yo quiero hacer y es en lo que me han apoyado. Es muy grande la felicidad por haber debutado en un montaje especial”, declaró Mikael.

El presentador de televisión expresó que se sentía orgulloso por su hijo, pero le aconsejó que tenía que defenderse solo en la cancha. “Él lo sabe, que no va a ser fácil, pero ahí vamos a estar guiándolo”. Por su parte, su madre expresó que está muy orgullosa de los planes de su primogénito de abrirse paso en el mundo artístico, según recoge La República.

¿POR QUÉ MIKAEL SE CONVIRTIÓ EN TENDENCIA EN LAS REDES SOCIALES?

Recientemente, América TV anunció el estreno de su nueva telenovela “Perdóname”, la cual está protagonizada por Érika Villalobos y Aldo Miyashiro, además de estar producida por Michelle Alexander. Sin embargo, lo que generó sorpresa no fue que la expareja trabajará junta, sino que Mikael hará su debut actoral en esta producción. La presencia del joven en la producción hizo que su nombre se convirtiera inmediatamente en tendencia en las redes sociales.

Respecto al papel que interpretará Mikael, se sabe que hará el papel del hijo de ‘Lito’ y Lara, personajes interpretados por sus padres. La trama de la telenovela nacional girará en torno a ‘Lito’, quien buscará recuperar a su familia tras salir de prisión, a pesar de que su expareja ya tiene una nueva vida.

“Hay heridas que con el tiempo se quedan tatuadas en el alma. ¿El amor podrá borrar la huella de un golpe tan fuerte”?, se escucha en uno de los avances de la nueva telenovela.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁ EL ESTRENO DE LA TELENOVELA ‘PERDÓNAME’?

La fecha del estreno oficial de la nueva propuesta televisiva de América TV será el miércoles 27 de septiembre. Esta es una realización de Del Barrio Producciones, los mismos responsables de “Luz de luna”, telenovela que está por llegar al final de su tercera temporada y que dejará el horario estelar (de 9:30 p.m.) para “Perdóname”.

Como con todos los contenidos de América, además de poder verse a través de la señal abierta de la TV, también estará disponible en streaming vía la app América TV Go.