Erling Haaland es uno de los futbolistas más letales del planeta, pero fuera de las canchas del Manchester City y de los reflectores de la Premier League, el delantero noruego mantiene un perfil bastante reservado sobre su vida personal. El corazón del “Androide” tiene dueña, y su nombre es Isabel Haugseng Johansen. ¿Quién es y qué hace? Aquí te lo contamos todo sobre la actual pareja del delantero y goleador de Noruega en el Mundial 2026.

Quién es Isabel Haugseng Johansen

Isabel Haugseng Johansen es una joven noruega nacida en el año 2004 en Bryne, una pequeña localidad al suroeste de Noruega. A diferencia de otras parejas de futbolistas de élite que se dedican de lleno al modelaje o las redes sociales, Isabel destaca por mantener un estilo de vida sumamente discreto.

No tiene cuentas públicas en plataformas como Instagram o TikTok, y las pocas veces que se le ve bajo el foco mediático es acompañando a Haaland en galas de premiación (como el Balón de Oro) o celebrando títulos sobre el césped.

Cómo se conocieron Erling Haaland e Isabel Johansen

El vínculo entre ambos no nació de la fama reciente, sino que viene de la infancia. Erling e Isabel se conocieron en el Bryne FK, el club de fútbol local donde ambos jugaban en las categorías inferiores.

Compartieron entrenamientos, amigos en común y crecieron en el mismo entorno deportivo. Lo que comenzó como una sólida amistad desde niños en su ciudad natal terminó evolucionando en una relación sentimental años más tarde, cuando el delantero ya militaba en el Borussia Dortmund de Alemania.

“Ella se acercó a mí primero. Me envió un mensaje. Jugaba en el mismo club que yo, el Bryne Fotballklubb. Fue ella quien dio el primer paso”, afirmó Haaland al canal noruego NRK en noviembre de 2025

A qué se dedica la pareja de Haaland

El fútbol ha sido una parte fundamental en la vida de Isabel. Además de estudiar, se ha desempeñado como futbolista en el equipo femenino del Bryne FK, el mismo club que vio nacer futbolísticamente a Haaland.

Debido a su talento en el mediocampo y las bandas, llegó a ser considerada una de las promesas del equipo local. En paralelo a su carrera deportiva en Noruega, también ha trabajado a tiempo parcial en una tienda de moda en su país natal. Actualmente, pasa gran parte de su tiempo en Mánchester, Inglaterra, apoyando de cerca la carrera del delantero.

Cómo es la vida privada de la pareja

A pesar de la enorme presión de la prensa británica, la pareja ha logrado blindar su intimidad con mucho éxito. Sus vacaciones suelen ser en destinos tranquilos como Marbella (España), donde la familia del futbolista tiene una residencia, lejos del caos de los eventos masivos.

Fuentes cercanas a la pareja suelen describir a Isabel como una influencia sumamente positiva, con los pies en la tierra, algo que ayuda al delantero a mantener la estabilidad mental necesaria para rendir al máximo nivel de exigencia en Europa.