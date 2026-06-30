Te contamos quién es Isabel Haugseng Johansen, la pareja de Erling Haaland que prefiere el perfil bajo, a qué se dedica y cómo nació su discreto romance en su Noruega natal. (Foto: Isabel Haugseng Johansen Instagram)
Te contamos quién es Isabel Haugseng Johansen, la pareja de Erling Haaland que prefiere el perfil bajo, a qué se dedica y cómo nació su discreto romance en su Noruega natal. (Foto: Isabel Haugseng Johansen Instagram)
Por Paolo Valdivia

Erling Haaland es uno de los futbolistas más letales del planeta, pero fuera de las canchas del Manchester City y de los reflectores de la Premier League, el delantero noruego mantiene un perfil bastante reservado sobre su vida personal. El corazón del “Androide” tiene dueña, y su nombre es Isabel Haugseng Johansen. ¿Quién es y qué hace? Aquí te lo contamos todo sobre la actual pareja del delantero y goleador de Noruega en el Mundial 2026.

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