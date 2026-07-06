El nombre de Erling Haaland está en boca de todos. El implacable delantero viene de firmar una actuación histórica al anotar un doblete definitivo para eliminar a la selección de Brasil del Mundial 2026. Sin embargo, de manera paralela al éxito futbolístico, el atacante se ha vuelto viral por una razón completamente ajena a las canchas: la aparición de su “doble” en las redes sociales.

Si te preguntas quién es la doble rusa de Erling Haaland, aquí te contamos todos los detalles de la joven que está arrasando en reproducciones.

¿Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa idéntica a Haaland?

El fenómeno viral tiene nombre propio: Anastasia Kostromitina. Se trata de una joven modelo de origen ruso que ha sorprendido al mundo entero debido a sus facciones físicas, increíblemente similares a las del atacante del Manchester City.

Desde la estructura de sus pómulos hasta la mirada, la comunidad digital no ha tardado en señalar que Anastasia comparte un parecido asombroso con el “Androide” noruego, lo que ha impulsado su perfil dentro de las plataformas de moda y tendencias.

El video viral de Mariya Kostromitina que desató las redes

La fiebre por este parecido comenzó luego de que su madre, Mariya Kostromitina, compartiera un video junto a la joven modelo en sus cuentas digitales. Lo que empezó como un clip para mostrar el trabajo o el día a día de Anastasia, se convirtió en una avalancha de comentarios en cuestión de horas.

La sección de respuestas se llenó rápidamente de etiquetas, comparaciones y memes, donde miles de internautas bautizaron oficialmente a la joven como la “doble rusa” del goleador de moda.

El gran momento de Erling Haaland en el Mundial 2026

Este curioso estallido en las redes sociales coincide con el punto más alto de las búsquedas sobre el futbolista debido al rendimiento de Noruega en la Copa del Mundo 2026.

Con Haaland como el líder absoluto, el conjunto europeo dio la gran sorpresa del torneo al dejar fuera a una de las escuadras favoritas, Brasil, con dos goles de su máxima estrella. Este impacto mediático en el ámbito deportivo ha hecho que cualquier contenido relacionado con la fisonomía del delantero adquiera una relevancia masiva de forma inmediata.