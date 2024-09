La selección de Chile atraviesa uno de sus momentos más críticos al mando de Ricardo Gareca y que inició desde la fase de grupos de la Copa América 2024 que fueron eliminados y siguió hasta las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, perdiendo ambos partidos contra Argentina y Bolivia. Esta crisis futbolística ha generado diversas opiniones en los hinchas y prensa chilena que cuestionan el trabajo del ‘Tigre’, por lo que, en una eventual salida del argentino, uno de los referentes del fútbol sureño ha propuesto el nombre de un técnico que pasó por importantes clubes de la Liga 1 para asumir su selección. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉN ES EL TÉCNICO QUE DIRIGIÓ EN LA LIGA 1 Y PODRÍA ASUMIR LA SELECCIÓN DE CHILE?

Hace unos días, el medio chileno ‘RedGol’ entrevistó al excampeón con Colo Colo y exjugador de la selección chilena, Leonel Herrera para conocer su opinión respecto a la situación que atraviesa Chile en las Clasificatorias Sudamericanas. El exfutbolista reconoció que se necesita trabajar con jóvenes para los siguientes mundiales y no dudo en mencionar a Gustavo Álvarez, entrenador de Universidad de Chile, como técnico del conjunto sureño en caso se anuncie la salida de Ricardo Gareca por los malos resultados obtenidos hasta el momento y que lo ubican en la penúltima posición de la tabla.

“Si lo sacan, yo prefiero a Álvarez. Lo que pasa es que Álvarez es por los buenos resultados que ha obtenido, fue campeón con Huachipato y ahora con una buena campaña con la ‘U’, así que tienen merecimientos para eso. Trabajar con la gente joven para el próximo Mundial”, dijo Álvarez para dicho medio.

“Por las campañas más Álvarez que Almirón, ha estado en equipos que no son relativamente grandes, entonces tiene mucho más méritos. El otro técnico en Colo Colo tiene todas las ventajas y es más fácil triunfar. Es muy difícil que un técnico, de la nacionalidad que sea, y venga a dirigir Colo Colo y no salga campeón”, añadió.

Es importante mencionar que Gustavo Álvarez tuvo a su mando dos equipos de la Liga 1 del fútbol peruano, primero dirigiendo a Sport Boys en 2021, consiguiendo una buena participación y clasificándolos a la primera fase de la Copa Sudamericana. Mientras que el otro club fue Atlético Grau en 2022, que debido a su capacidad y gran experiencia posicionó en el décimo lugar a los Albos. Estos resultados lograron que desde Chile contraten sus servicios para que dirija a Huachipato saliendo campeón en 2023.

¿CÓMO REACCIONARON LOS HINCHAS TRAS LA DERROTA DE CHILE?

Tras la fecha doble de Clasificatorias Sudamericanas 2026, el equipo de Ricardo Gareca no mostró un desempeño futbolísticamente, sobre todo muchas falencias en la defensa que sus rivales supieron aprovechar las situaciones para llevarse la victoria y alargar la ventaja, mientras que La Roja quedó relegado al noveno lugar con 5 puntos.

Por ello, los hinchas chilenos no se hicieron esperar para pronunciarse a través de las redes sociales y despotricar contra el extécnico de la selección peruana tildándolo de “vende humo”. “Error. Queda claro que Gareca vendió humo, y la actualidad de la selección es la muestra de su falta de trabajo, corrió la ola del fanatismo y la arrogancia al igual que sus pupilos y terminará igual o peor”, “Gareca está cometiendo los mismos errores que Berizzo, nadie podrá levantar esto”, “Gareca vino a destruirnos desde adentro”, escribieron algunos usuarios.

“En los 4 partidos oficiales de la selección chilena del vende humo de Gareca, Chile no ha anotado ningún gol y ha generado menos de 6 situaciones de gol”, “Si pierde contra Bolivia, sería todo. Gareca ha comido todo el vidrio que no comió en Perú”, “No creo que se deba sustituir a Gareca, no hay nadie más. Recordemos que Chile carece de generación y de gol”, “Si pierde contra Bolivia, sería todo. Gareca ha comido todo el vidrio que no comió en Perú”, siguieron comentando mediante X.