En una noche de emociones deportivas, el equipo de Universitario de Deportes logró avanzar en la Copa Sudamericana tras un vibrante partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Sin embargo, lo que debería haber sido motivo de celebración se vio empañado por un triste episodio de violencia que tuvo lugar en el campo del Estadio Monumental. En medio del intercambio, un jugador resaltó al indicar que no se acordaba de nada. En esta nota te contamos los detalles de este peculiar momento.

UNIVERSITARIO VS GIMNASIA: ESTUVO EN PELEA Y “NO SE ACUERDA DE NADA”

Una vez finalizado el encuentro, jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal de seguridad se vieron involucrados en una pelea tumultuosa que sorprendió a todos los presentes. Las imágenes del altercado se volvieron virales en las redes sociales, mostrando puñetes y patadas entre futbolistas de Universitario y Gimnasia.

La tensión se prolongó por varios minutos antes de que finalmente la situación fuera controlada y la gresca llegara a su fin. A pesar de la violencia desplegada, no se reportaron lesiones graves entre los involucrados.

Tras el incidente, algunos protagonistas del enfrentamiento se pronunciaron al respecto. Uno de ellos fue Benjamín Domínguez, jugador de Universitario, quien fue abordado por las cámaras de ESPN para dar su versión de los hechos. Con cierta dubitación y una ligera sonrisa, el joven futbolista de 19 años afirmó no recordar nada de lo sucedido. “Puede ser que sí, no sé. No me acuerdo de nada. Voy a consultarle a mis compañeros”, manifestó Domínguez.

La hipocresía en su máxima expresión del jugador argentino.



Preguntemos a Benjamín Domínguez si tiene alguna memoria de la eliminación de Gimnasia. @Universitario @gimnasiaoficial @Sudamericana @SC_ESPN pic.twitter.com/7jwsnIQ2ya — PEDRO VÁSQUEZ (@PEDRO_VASQUEZ27) June 29, 2023

QUÉ ES UNIVERSITARIO

Universitario de Deportes es un reconocido club de fútbol peruano con sede en Lima. Es considerado uno de los equipos más importantes y exitosos del país, con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo. Fue fundado el 7 de agosto de 1924 por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de ahí su nombre.

El club Universitario de Deportes ha participado de manera continua en la Primera División del fútbol peruano desde su creación, convirtiéndose en uno de los clubes más longevos y tradicionales del país. A lo largo de su historia, ha obtenido numerosos títulos y ha sido reconocido por su destacado desempeño en competencias nacionales e internacionales.

Universitario de Deportes ha conquistado en diversas ocasiones el campeonato de la Primera División peruana, siendo el club más laureado en la historia del fútbol peruano. Además, ha logrado ganar la Copa Libertadores Sub-20 en el año 2011, demostrando su potencial y talento en las categorías juveniles.

El club juega sus partidos de local en el Estadio Monumental “U”, un icónico estadio con capacidad para más de 80,000 espectadores. Sus colores distintivos son el crema y el blanco, que se reflejan en su uniforme y en la pasión de sus seguidores.

Universitario de Deportes no solo se destaca por su rendimiento en el campo de juego, sino también por su importante rol en la formación de jugadores y en la promoción del deporte a nivel nacional. Además, ha sido reconocido como un símbolo de identidad para la comunidad universitaria y para los aficionados al fútbol en el Perú.

QUÉ ES GIMNASIA

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, conocido comúnmente como Gimnasia La Plata o simplemente Gimnasia, es una institución deportiva argentina con sede en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Fue fundado el 3 de junio de 1887 y es considerado uno de los clubes más antiguos y tradicionales del país.

El club cuenta con varias disciplinas deportivas, pero es principalmente reconocido por su equipo de fútbol, que compite en la Primera División del fútbol argentino. Gimnasia La Plata tiene una ferviente hinchada y su estadio, conocido como el Estadio Juan Carmelo Zerillo o Estadio del Bosque, es el escenario donde juega sus partidos de local.

En cuanto a su desempeño futbolístico, Gimnasia La Plata ha tenido altibajos a lo largo de su historia, habiendo obtenido algunos títulos locales e internacionales menores. Sin embargo, su mayor logro ocurrió en el año 2020, cuando ganó la Copa Maradona, un torneo especial organizado en honor al legendario futbolista argentino.

El club también tiene una destacada trayectoria en otras disciplinas, como el básquetbol, la gimnasia artística, el hockey sobre césped, el vóley y el rugby. Ha cosechado éxitos en varias de estas disciplinas a nivel nacional e incluso ha representado a Argentina en competiciones internacionales.

Además de su actividad deportiva, Gimnasia La Plata ha sido reconocido por su importante rol social y comunitario en la ciudad de La Plata. Promueve la formación deportiva de jóvenes y brinda espacios de recreación y desarrollo para la comunidad.

QUÉ ES LA COPA SUDAMERICANA

La Copa Sudamericana es un torneo de fútbol a nivel de clubes organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Se estableció en el año 2002 como una competencia hermana de la Copa Libertadores, con el objetivo de brindar oportunidades a equipos de menor jerarquía en el continente sudamericano.

La Copa Sudamericana se disputa anualmente y cuenta con la participación de clubes provenientes de los distintos países de Sudamérica. A diferencia de la Copa Libertadores, en la cual participan los equipos con mejor rendimiento en sus respectivas ligas nacionales, la Sudamericana convoca a equipos que no lograron clasificar para la máxima competición continental.

El formato de la Copa Sudamericana ha variado a lo largo de los años, pero generalmente incluye fases de eliminación directa, desde la fase preliminar hasta la final. Los equipos se enfrentan en partidos de ida y vuelta, y el equipo que acumule mayor cantidad de puntos o goles avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en puntos y goles, se aplican reglas de desempate como el gol de visitante o una tanda de penales.

El campeón de la Copa Sudamericana recibe un premio económico y obtiene el derecho a disputar la Recopa Sudamericana, enfrentándose al campeón de la Copa Libertadores en una serie de partidos. Además, el ganador también obtiene una clasificación directa para la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores.

A lo largo de su historia, la Copa Sudamericana ha ganado reconocimiento y prestigio en el ámbito del fútbol sudamericano. Ha brindado la oportunidad a clubes de menor renombre de alcanzar la gloria continental y ha generado emocionantes encuentros y rivalidades en cada edición.