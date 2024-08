La denuncia hecha por Pamela López hacia Christian Cueva ha provocado que varios otros personajes aparezcan en esta situación. En las últimas horas, por ejemplo, generando gran sorpresa, Olinda Castañeda, exchica reality, reapareció públicamente y aseguro que el popular ‘Aladino’ la invitó en su momento de vacaciones a Brasil. Esto, como se esperaba, se volvió en tendencia en cuestión de horas. Aquí te contamos mucho más.

Ex chica reality reaparece y revela que Christian Cueva la invitó “de vacaciones a Brasil”

“Me mencionan, están afirmando que yo he sido vinculada con Christian Cueva, que he sido amante de Christian Cueva, que él fue infiel a su esposa conmigo, lo cual no es cierto”, dijo muy molesta Castañeda, quien en el presente está alejada del ámbito de los espectáculos.

Luego, Olinda contó sobre la única vez que se comunicó con alguien del entorno de Cueva. “La única vez que yo he podido escuchar o leer el nombre de Christian Cueva referente a mí es cuando su manager me escribió para ver si yo quería ir a Brasil y yo ilusamente le respondo y le dije si era para un desfile o algún evento. Me estaba invitando de vacaciones a Brasil a lo que yo le respondo que ahí nomás, que no gracias, que se ha confundido”.

Pamela López dijo que Christian Cueva habría tenido un romance con Melissa Klug: así reaccionó la expareja de Jefferson Farfán

La expareja de la “Foquita” tomó la decisión de bloquear los comentarios en su cuenta de Instagram para evitar recibir comentarios negativos o agresivos sobre lo que Medina dijo en su programa.

Asimismo, es importante destacar que Klug utilizó su cuenta de Instagram para defenderse de las acusaciones de López.

“Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica que se ejerce en el entorno intrafamiliar contra la mujer y los menores de edad, pero se desvió hacia otro lado”, empieza así el mensaje de Melissa.

“Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Cristian Cueva. Durante toda la conversación por chat dejé en claro que mi cercanía con el señor Cueva es únicamente por vínculos de amistad y familia. Efectivamente nos hemos encontrado en diferentes lugares como restaurantes, casas de familiares, etcétera, pero siempre en compañía de otros amigos y familiares invitados a la reunión, por eso la cercanía con mis hijas que tanto se menciona”, agrega Klug.

¿Cuál es la pena que podría enfrentar Christian Cueva?

Después de las denuncias de agresión física y psicológica presentadas por su esposa, Pamela López, Christian Cueva podría enfrentar una sentencia de hasta 25 años de prisión. Debido a la gravedad y sistematicidad de las agresiones, incluyendo un intento de asfixia grabado en video, las acciones de Cueva podrían calificarse como tentativa de feminicidio, según Ana Jara, abogada y exministra de la Mujer. Este delito podría acarrear una sentencia de al menos 15 años de prisión por sí solo. Jara ha pedido que el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen medidas rápidas y ha propuesto que Cueva sea encarcelado preventivamente. La suma de todos los delitos que habría cometido podría condenarlo a hasta 25 años de cárcel efectiva.