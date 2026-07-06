La Copa Mundial de Fútbol 2026 vive uno de sus capítulos más polémicos y extraños fuera de las canchas. La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) recupera a su delantero estrella, Folarin Balogun, justo a tiempo para el trascendental choque de octavos de final contra Bélgica en Seattle, desatando un terremoto político y deportivo entre las confederaciones ya que se le ha perdonado una tarjeta roja. Aquí te contamos quién es y todo lo que debes de saber.

¿Quién es Folarin Balogun? El delantero estrella de Estados Unidos

Nacido en Nueva York, criado en Londres y de ascendencia nigeriana, Folarin Balogun tomó la decisión de representar a la selección absoluta de Estados Unidos en 2023. El actual atacante del AS Mónaco de la Ligue 1 francesa se ha consolidado como el referente en punta del esquema dirigido por Mauricio Pochettino.

En la actual cita mundialista de 2026, Balogun se ha levantado como el máximo artillero del conjunto norteamericano con 3 goles anotados, siendo una pieza insustituible en las aspiraciones del país coanfitrión para hacer historia.

La tarjeta roja directa frente a Bosnia y Herzegovina

El drama comenzó el pasado 1 de julio durante el partido de dieciseisavos de final donde Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina. En el minuto 64, Balogun recibió una tarjeta roja directa ratificada por el VAR debido a un pisotón sobre el defensor bosnio Tarik Muharemović.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Bajo el reglamento habitual de la Copa del Mundo, cualquier expulsión directa acarrea automáticamente una suspensión mínima de un encuentro. Con esto en mente, el combinado estadounidense ya daba por descartada la participación de su delantero estrella para el duelo contra los belgas.

¿Cómo logró la FIFA suspender la sanción de Balogun?

En un giro sin precedentes que la prensa especializada tildó de “bomba”, la Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció oficialmente que la ejecución de la sanción a Balogun queda suspendida bajo un periodo de prueba de un año.

Para hacer esto posible, el ente rector del fútbol mundial se amparó en el Artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Los puntos clave de este movimiento legal son:

No se anuló la tarjeta roja: El castigo sigue existiendo, pero se aplaza su cumplimiento.

El castigo sigue existiendo, pero se aplaza su cumplimiento. Periodo de prueba: El jugador queda condicionado. Si comete una infracción similar en los próximos 12 meses, la suspensión actual se reactivará de inmediato, sumándose a la nueva sanción.

El jugador queda condicionado. Si comete una infracción similar en los próximos 12 meses, la suspensión actual se reactivará de inmediato, sumándose a la nueva sanción. Antecedentes: Si bien es altamente inusual en plena Copa del Mundo, ya existía el precedente reciente de Cristiano Ronaldo en las eliminatorias previas a este Mundial, a quien también se le difirió un castigo similar.

El agradecimiento público en redes sociales

Pocos minutos después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA hiciera público el veredicto que habilitaba al delantero para jugar contra Bélgica, Trump utilizó su plataforma Truth Social para emitir el siguiente mensaje: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun.



"All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Por su parte, la cuenta oficial de la Casa Blanca en la red social X (antes Twitter) celebró la reincorporación de Balogun publicando simplemente: “USA-USA-USA”.

Con el ambiente al rojo vivo y bajo una intensa lluvia de opiniones cruzadas, Folarin Balogun finalmente estará sobre el césped del Aleph Arena de Seattle este lunes a las 19:00 (hora local/Perú) para comandar el ataque de Estados Unidos frente a Bélgica por la Copa Mundial de Fútbol 2026.