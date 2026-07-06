La FIFA aplicó una polémica cláusula para suspender el castigo al goleador de Estados Unidos Folarin Balogun, previo al choque ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026, desatando la furia y un duro comunicado del organismo europeo. (Foto: Folarin Balogun Instagram)
La FIFA aplicó una polémica cláusula para suspender el castigo al goleador de Estados Unidos Folarin Balogun, previo al choque ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026, desatando la furia y un duro comunicado del organismo europeo. (Foto: Folarin Balogun Instagram)
Por Paolo Valdivia

La Copa Mundial de Fútbol 2026 vive uno de sus capítulos más polémicos y extraños fuera de las canchas. La Selección Masculina de Estados Unidos (USMNT) recupera a su delantero estrella, Folarin Balogun, justo a tiempo para el trascendental choque de octavos de final contra Bélgica en Seattle, desatando un terremoto político y deportivo entre las confederaciones ya que se le ha perdonado una tarjeta roja. Aquí te contamos quién es y todo lo que debes de saber.

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