El mundo de las redes sociales está de luto. Este domingo 14 de junio de 2026, se confirmó la trágica muerte del reconocido creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi. El joven influencer de 23 años perdió la vida tras un devastador accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, en el que chocaron dos helicópteros en pleno vuelo. La noticia ha causado una enorme conmoción en América Latina y la comunidad hispanohablante, donde el creador de contenido acumulaba millones de seguidores gracias a su particular estilo de entretenimiento.

Quién era Gaspi y por qué era tan famoso en YouTube

Gaspar Prim, nacido en Argentina, se consolidó en los últimos años como uno de los creadores de contenido más disruptivos y virales de su generación. Con más de 2.8 millones de seguidores en plataformas como Instagram y una enorme audiencia en YouTube, el influencer saltó a la fama gracias a sus videos de entrevistas callejeras con un estilo sumamente irreverente, picante y confrontativo.

Caminando por la vía pública con un micrófono envuelto en cinta aislante, Gaspi realizaba preguntas incómodas y humorísticas a peatones de diversos contextos, lo que generaba momentos sumamente virales, aunque también le costó amonestaciones y bajas de videos en la plataforma de Google debido a la naturaleza de su contenido sin filtros.

Además de su éxito en redes, su figura alcanzó un pico de exposición masiva internacional tras confirmarse su participación en La Velada del Año V, el masivo evento de boxeo y streaming organizado por el español Ibai Llanos, un hito que expandió su popularidad en toda España y Latinoamérica. Antes de volcarse por completo al internet, en su infancia también probó suerte en el fútbol, pasando por las categorías juveniles de equipos chilenos.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB), a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), continúa trabajando en el lugar del siniestro para determinar las fallas técnicas o humanas que causaron esta fatal colisión que le costó la vida el día domingo 14 de junio de 2026.

Cómo fue el accidente de helicóptero en Río de Janeiro donde murió Gaspi

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 8:59 hora local en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. Según los informes del Cuerpo de Bomberos y las autoridades policiales brasileñas, dos helicópteros colisionaron en el aire por causas que aún se encuentran bajo investigación.

Tras el violento impacto, una de las aeronaves cayó en picada sobre el estacionamiento privado de un complejo comercial y concesionaria de vehículos eléctricos. Esto desató un incendio de grandes proporciones que destruyó por completo cerca de 20 automóviles. La otra aeronave se precipitó a unos 100 metros de distancia del primer punto de impacto. En total, el accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales y no se reportaron sobrevivientes.

Quiénes eran las otras víctimas del choque aéreo en Brasil

Además de Gaspar Prim, el siniestro cobró relevancia internacional debido a que entre los pasajeros de la primera aeronave se encontraba el famoso cantante y productor estadounidense Oliver Tree Nickel (Oliver Tree), de 32 años, quien estaba en Brasil tras realizar presentaciones en el país.

La lista completa de las personas fallecidas en la tragedia, confirmada por la Policía Civil de Río de Janeiro, incluye a: